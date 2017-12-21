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Молодь горбуши. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Горбуша Охотского моря обещает хорошие подходы

Специализированный совет по лососевым прошел во Владивостоке. Представители дальневосточной отраслевой науки обсудили результаты исследований красной рыбы в 2017 г., текущее состояние ее запасов и перспективы подходов в следующем году.

Наловили больше ожидаемого

Одним из пунктов повестки дня были итоги «красной» путины. Суммарный береговой вылов лососей на 30 ноября 2017 г. составил 353 тыс. тонн. В целом по Дальнему Востоку освоено 110% от первоначального прогноза, принятого в январе.

Основу вылова составила горбуша - 204 тыс. тонн, или 57,5% от общих уловов. Кеты добыто 97 тыс. тонн (27,6% от общих уловов, или 82% от прогноза), нерки — 42 тыс. тонн, (11,9% от общих уловов, или 91,2% от прогноза), кижуча — 8,4 тыс. тонн (83% от прогноза). Уловы чавычи составили 388 тонн (44% от прогноза), симы — 3 тонны (6% от прогноза).

Научное сопровождение лососевой путины обеспечивали региональные институты, полевые группы, морские экспедиции, авиаучеты и анализ оперативной обстановки на промыслах. Результаты летней съемки, проведенной ТИНРО-Центром летом в северо-западной части Тихого океана, оперативно использовались при подготовке корректировок вылова. В соответствии с мощностью нерестовых подходов допустимый вылов горбуши был увеличен на 43%.

Что показали съемки

Всего в этом году ТИНРО-Центр провел две комплексные съемки тихоокеанских лососей, обе на НИС «Профессор Кагановский» - в летний и осенний периоды. Съемки проходили в Охотском и Беринговом морях и открытых водах северо-западной части Тихого океана.

Летняя съемка эпипелагиали тихоокеанских вод Курильских островов в исключительной экономзоне России и открытых водах СЗТО проводилась в июне – июле. Как рассказал ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Александр Старовойтов, во всех районах съемки было учтено 450,2 млн экземпляров тихоокеанских лососей. 75%, или 337,3 миллиона, из них пришлись на горбушу, а суммарная биомасса красной рыбы составила 492,45 тыс. тонн (горбуши — 330,2 тыс. тонн). Несмотря на достаточно высокие оценки, официальный вылов в охотоморском бассейне немногим превысил 50 тыс. тонн. По мнению специалистов, часть учтенной горбуши относилась к восточнокамчатским стадам, кроме того, свою роль сыграла повышенная смертность преданадромной рыбы в период летних миграций.

Учтенная численность и биомасса кеты без разделения на функциональные группы летом составили 102 млн экземпляров и 145 тыс. тонн соответственно. Такая величина биомассы а не только не выглядит низкой, но даже превосходит оценки большинства последних лет, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Осенние съемки ТИНРО-Центра по учету молоди лососей в Беринговом море подтвердили повышенный уровень численности восточноберинговоморской горбуши, характерный для трех последних четных поколений. Поэтому даже в обыкновенно неурожайный год на Восточной Камчатке можно ожидать неплохих подходов, считают ученые. Численность очередного поколения восточноберинговоморской горбуши нечетных лет ската также была на среднем многолетнем уровне. Это пока не позволяет специалистам с уверенностью говорить о смене доминант между поколениями четных и нечетных лет нереста на Камчатке.

Результаты траловой съемки, проведенной в Охотском море в осенний период, свидетельствуют о высокой численности молоди горбуши охотоморских стад: 2,7 млрд экземпляров – максимальная численность сеголеток, наблюдаемая в 1998 – 2016 гг. Суммарная биомасса вида в южной части моря составила 356,5 тыс. тонн. При условии даже минимальной выживаемости молоди, отмеченной для 2000-х гг. (8%), в 2018 г. ожидаются довольно многочисленные подходы горбуши в охотоморский бассейн, заявили в ТИНРО-Центре. После получения результатов генетической дифференциации региональных стад в смешанных морских скоплениях молоди прогнозы по горбуше в каждом из районов промысла уточнят.

Лосось вернулся к рыбоводам

Также ученые заслушали доклад ведущего научного сотрудника ТИНРО-Центра Виктора Марковцева о состоянии лососеводства в Приморском крае. Первый возврат на частные заводы был выше ожидаемого: на ЛРЗ «Вербное» к забойке подошло около 60 тонн, в ручей Безымянный (ЛРЗ «Лидовский») – 49 тонн. О хороших подходах говорит и фактический пропуск производителей в реку Вербную, который в этом году впервые превысил 4,6 тыс. штук. Завод «Вербное» заложил на инкубацию около 12 млн икринок. Лидовский завод заложил 17,2 млн штук икры кеты и полностью обеспечил заполнение нерестилищ ручья.

Кроме того, специалисты рассмотрели вопросы международной деятельности в рамках Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК). 26-я ежегодная встреча НПАФК состоится в мае в России, пока мероприятие планируется провести в Хабаровске.

Fishnews
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