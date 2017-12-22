Северяне собираются активно участвовать в съезде

22 декабря 2017 года
Порядка 36,5 тыс. тонн продукции из лосося произвели в 2017 г. предприятия Хабаровского края. По сравнению с 2016 г. объемы экспорта снизились в четыре раза, более 98,5% рыбопродукции отправлено на внутренний рынок.
Росрыболовство провело аукцион по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. По итогам торгов в федеральный бюджет поступит более 163 млн рублей.
В каких изменениях нуждается механизм инвестиционных квот, обсуждала правительственная подкомиссия по развитию рыбной отрасли Дальнего Востока. Планируется, что документы будут усовершенствованы, рассказал вице-премьер – полпред Юрий Трутнев.
Директором Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра назначен Алексей Байталюк. В должности врио, а затем и.о. он руководил институтом с марта 2017 г.
На сайте Федерального агентства по рыболовству размещены приказы о распределении по предприятиям квот добычи в Дальневосточном бассейне на 2018 г. Это лимиты для промышленного и прибрежного рыболовства.
21 декабря 2017 года
Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет в Северной столице с 13 по 15 сентября. В 2018 г. на одной площадке вновь объединят различные направления рыбохозяйственного комплекса – этот формат показал свою эффективность. Организаторы обещают новые возможности для гостей и участников.
25 декабря 2017 года
Экспедиция, которую специалисты ТИНРО-Центра провели осенью 2017 г. на НИС «Профессор Кагановский», дала обнадеживающую информацию по горбуше Охотского моря, рассказал заместитель директора института Игорь Мельников.
Правительство Архангельской области подпишет новое социальное соглашение с Архангельским траловым флотом. Глава региона Игорь Орлов положительно оценил выполнение руководством АТФ обязательств, сопровождавших приобретение компании.
Рынок Цукидзи 11 октября 2018 г. переедет на новое место. Точку в затянувшемся противостоянии между властями и трейдерами на прошлой неделе поставила токийский губернатор Юрико Коикэ.
Госдума 20 декабря приняла закон о переносе перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Теперь документ предстоит рассмотреть в Совете Федерации.
Рыбная отрасль – одно из приоритетных направлений развития для Архангельской области. В регионе видят возможности для наращивания не только рыбодобычи, но и переработки рыбы и водорослей, а также участия в доставке продукции с Дальнего Востока по Севморпути.
Во Владивостоке специалисты рыбохозяйственных НИИ обсудили итоги исследований сельди, состояние ее главных промысловых популяций и перспективы добычи этой рыбы на Дальневосточном бассейне.
Президент Владимир Путин распорядился провести 27 декабря заседание Госсовета, посвященное инвестиционной привлекательности регионов. При подготовке к совещанию обсуждались меры, которые необходимы для развития преимуществ и снятия ограничений.
В Саратовской области на водоемах еще продолжается ледостав, однако любители рыбалки идут на риск. Региональное управление МЧС сообщило о гибели троих человек, еще одного рыболова спасли очевидцы.
Граждан приглашают принять участие в формировании ежегодного национального доклада о развитии Дальнего Востока. Профильное министерство обещает рассмотреть все поступившие предложения.
22 декабря 2017 года
На Северном бассейне под угрозой закрытия оказался уникальный высокотехнологичный промысел гребешка. Решение ПИНРО в десятки раз снизить рекомендуемые к добыче в Баренцевом и Белом морях объемы ставит крест на планах рыбаков.