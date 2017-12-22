25 декабря 2017 года

Северяне собираются активно участвовать в съезде

Координационный совет «Севрыба» и Союз рыбопромышленников Севера поддержали инициативу проведения в 2018 г. Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства. Предприятиям рекомендовано выбирать делегатов и готовить предложения для повестки мероприятия.

Совместное заседание КС «Севрыба» и Союза рыбопромышленников Севера провели руководители организаций Вячеслав Зиланов и Владимир Григорьев. Рассматривался, в частности, вопрос об участии рыбаков Северного бассейна в IV Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства, сообщили Fishnews в СРПС.

Объединения приняли решение об участии в работе съезда. Компаниям, предприятиям рекомендовано приступить к выбору делегатов и формированию вопросов для включения в повестку дня, а также выбору кандидатов для включения в состав оргкомитета и рабочую группу.

«Принятое Северным бассейном решение об участии в работе съезда вполне закономерно и ожидаемо, поскольку северяне готовы были к этому еще в 2015 году в соответствии с решением III Всероссийского съезда рыбаков», – рассказал председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов. Он отметил, что в повестке нового мероприятия должен быть вопрос о выполнении решений съезда 2012 г.

Напомним, что с инициативой о важнейшем отраслевом мероприятии выступили Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятия (ВАРПЭ) и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Сейчас к мероприятию готовятся в регионах. О поддержке съезда заявило Росрыболовство. Собраться планируется 27 февраля в Москве.

Fishnews