19 декабря 2017 года

Подготовку к съезду обсудили в Росрыболовстве

Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по подготовке к проведению IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации.

Напомним, что с инициативой о важнейшем отраслевом мероприятии выступили Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятия и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.

Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, в соответствии с решением III Всероссийского съезда рыбаков, ассоциации и ЦК Российского профессионального союза работников рыбного хозяйства поручено подготовить предложения о дате и месте проведения следующего мероприятия.

«На заседании совета НО «ВАРПЭ» и органов управления ЦК Российского профессионального союза работников рыбного хозяйства мы обсудили этот вопрос: предлагается провести IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 27 февраля 2018 года в Москве, на площадке Центра международной торговли», – сказал президента ассоциации.

Предложение о проведении IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации поддержали в Росрыболовстве.

«Мы поддерживаем инициативу рыбацкого сообщества и считаем, что пришло время провести IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации», – сказал Илья Шестаков.

Ожидается, что делегаты съезда обсудят результаты работы рыбохозяйственного комплекса РФ за 2012 – 2017 гг., ключевые вопросы, необходимые для выполнения Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г. Предполагается рассмотреть проблемные вопросы отрасли, в том числе преодоление административных барьеров и тему социальной защищенности работников рыбного хозяйства, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Планируется подписание трехстороннего отраслевого соглашения между ВАРПЭ, ЦК Российского профсоюза работников рыбохозяйственного комплекса и Росрыболовством, по организациям рыбного хозяйства на 2018 – 2020 гг.

В работе съезда примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприятий рыбохозяйственного комплекса и рыбацких ассоциаций.

Готовятся к съезду и в регионах. О поддержке инициативы уже заявили в Приморском крае, на Камчатке и в Сахалинской области.

Fishnews