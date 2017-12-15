15 декабря 2017 года

Камчатка готовится к Всероссийскому съезду рыбаков

В регионах продолжают подготовку к IV Всероссийскому съезду работников рыбного хозяйства. Инициативу о проведении важнейшего отраслевого мероприятия поддержало профессиональное сообщество Камчатского края.

Вопрос о съезде рассматривался 11 декабря на расширенном заседании президиума Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. «Принято решение о поддержке проведения», – рассказал Fishnews председатель СРПК Сергей Тимошенко. Он отметил, что в заседании участвовал руководитель отраслевой профсоюзной организации края. Для подготовки к съезду в регионе создали рабочую группу.

С инициативой о Всероссийском съезде рыбаков выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Провести важнейшее для отрасли мероприятие планируется в феврале в Москве. 6 декабря о поддержке инициативы заявил Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), 14 декабря – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Сергей Тимошенко также сообщил, что участники расширенного заседания рассмотрели нашумевшие предложения об исключении крабов из общей системы распределения долей квот вылова. Президиум выступил за сохранение исторического принципа предоставления права на добычу.

Fishnews