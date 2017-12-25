25 декабря 2017 года

Архангельская область поддерживает планы АТФ

Правительство Архангельской области подпишет новое социальное соглашение с Архангельским траловым флотом. Глава региона Игорь Орлов положительно оценил выполнение руководством АТФ обязательств, сопровождавших приобретение компании.

Тема дальнейшего развития Архангельского тралового флота с учетом планов акционеров и социального соглашения, подписанного с региональным правительством, поднималась на недавней встрече с руководством компании, заявил губернатор Игорь Орлов на пресс-конференции 22 декабря.

«В рамках этой встречи вчера были приняты свежие решения. Во-первых, обе стороны подтвердили свою удовлетворенность тем соглашением, теми условиями, по которым работает траловый флот в течение последних четырех лет – с момента приватизации и до 2018 года», – рассказал глава региона.

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews, он отметил, что по итогам встречи специалистам АТФ и областного правительства будет дано поручение о разработке нового социального соглашения – на следующие пять лет, уже с учетом полученного опыта.

Благодаря активности АТФ Архангельская область оказалась в числе лидеров по итогам заявочной кампании на предоставление господдержки в форме инвестквот для строительства судов или рыбоперерабатывающих комплексов. Игорь Орлов напомнил о контракте, подписанном Архангельским траловым флотом с Выборгским заводом на строительство шести рыболовецких траулеров. Кроме того, подана заявка на строительство рыбоперерабатывающего комплекса.

В целом Архангельский траловый флот рассматривается как базовая структура для развития рыбной отрасли региона. «Мы ни в коем случае не останавливаемся на ловле и перегрузке рыбы. Мы сегодня ведем речь об углублении переработки рыбы не только как рыбного продукта, но и как субпродуктов, которые могут получаться из водных биоресурсов, которыми занимается траловый флот. Поэтому у нас очень амбициозные и очень интересные планы, которые, я надеюсь, по итогам отработки этого соглашения мы представим», – подчеркнул Игорь Орлов.

По его словам, глубина переработки рыбы и уровень отдачи от этого продукта не устраивает ни местные власти, ни собственников компании. «У нас большое поле для нового бизнеса, новых направлений, прорывных технологий», – отметил глава региона. – «Поэтому будем расширять свои возможности и дальше, будем строить совместные планы на следующие пять лет».

Fishnews