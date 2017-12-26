26 декабря 2017 года

Регламент по выдаче промбилетов учел перемены в правовой базе

Минсельхоз внес изменения в административный регламент по выдаче разрешений на вылов. В документе отразили изменения, которые произошли в нормативно-правовой базе.

Приказом Минсельхоза от 30 ноября 2017 г. № 600 внесены изменения в административный регламент Росрыболовства, описывающий процесс предоставления госуслуги по выдаче, приостановлению действия и аннулированию промысловых билетов, а также внесению в них корректировок.

Целый ряд дополнений в регламент внесен по использованию Единого портала госуслуг для получения разрешения. Также, сообщает корреспондент Fishnews, в регламенте отразили изменения, которые произошли с момента его выхода с правовой базой. В частности, выпуск нового приказа Минсельхоза о порядке оснащения судов техническими средствами контроля (ТСК).

В прошлом году вступила в силу норма закона, по которой юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающие заниматься прибрежным рыболовством, должны иметь регистрацию «в соответствующем прибрежном субъекте РФ». В феврале эти изменения учли в постановлении правительства об оформлении промысловых билетов. В связи с этим в административном регламенте дополнен список сведений, которые необходимо указывать в заявлении на получение разрешения. Для «прибрежников» в перечень включили информацию о регистрации пользователя в прибрежном регионе. Отсутствие регистрации – основание для отказа в выдаче разрешения.

Административный регламент, напомним, утвержден приказом Минсельхоза от 24 декабря 2015 г. № 660.

Fishnews