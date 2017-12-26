Регламент по выдаче промбилетов учел перемены в правовой базе

26 декабря 2017 года
Перезакрепление долей крабовых квот на торгах несет достаточно серьезные риски, поэтому очень важно в любом случае найти компромиссные решения, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает, что объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г.
Представители органов власти, науки и бизнеса Хабаровского края включились в работу над комплексом мер по регулированию лососевого промысла на Амуре с учетом опыта 2017 г. Предложения обсудили на краевом рыбохозяйственном совете.
На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.
Профсоюз работников рыбного хозяйства в Приморье считает «экономической диверсией» возвращение к аукционам как к основному механизму распределения квот вылова.
Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа в этом году, как и в прошлом, добыли около 10 тыс. тонн рыбы. Население обеспечено местной рыбой практически на 90%, отмечают в правительстве региона.
26 декабря 2017 года
Совет Федерации одобрил закон, который продляет переходный период для внедрения электронной ветеринарной сертификации до 1 июля 2018 г. Также предусматриваются случаи, когда оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после этой даты.
Перезакрепление долей крабовых квот на торгах несет достаточно серьезные риски, поэтому очень важно в любом случае найти компромиссные решения, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывает, что объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г.
Представители органов власти, науки и бизнеса Хабаровского края включились в работу над комплексом мер по регулированию лососевого промысла на Амуре с учетом опыта 2017 г. Предложения обсудили на краевом рыбохозяйственном совете.
На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.
Профсоюз работников рыбного хозяйства в Приморье считает «экономической диверсией» возвращение к аукционам как к основному механизму распределения квот вылова.
Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа в этом году, как и в прошлом, добыли около 10 тыс. тонн рыбы. Население обеспечено местной рыбой практически на 90%, отмечают в правительстве региона.
Новые территории опережающего развития решено создать в моногородах Нижнекамск (Татарстан), Кондопога (Карелия) и Чистополь (Татарстан). С помощью преференций предполагается реализовать и потенциал рыбной отрасли.
В работе над Большой российской энциклопедией принял участие сотрудник Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Камиль Бекяшев. Он стал автором более 80 статей, в том числе по международному морскому и рыболовному праву.
С 1 декабря в Адриатическом море за рыболовством следит патрульный корабль «Иджис-1» (AEGIS I). Проектом совместно занимаются Европейское агентство по контролю над рыболовством, а также правительства Греции, Италии и Хорватии.