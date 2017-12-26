Контрабандных осетровых не пустили на российский рынок

26 декабря 2017 года
На круглом столе в Совете Федерации сенаторы обсудили меры по охране водных биоресурсов и предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла как в морских акваториях, так и во внутренних водоемах.
22 декабря 2017 года
К чему пришли на «рыбной» подкомиссии у Юрия Трутнева, какой закон об электронной ветсертификации приняла Госдума, что за изменения ждут «прибрежку» - об этом мы писали на нынешней неделе.
21 декабря 2017 года
Представители Россельхознадзора провели инспекцию вьетнамских предприятий, желающих поставлять в РФ рыбную продукцию. По итогам проверки были озвучены замечания, которые вьетнамская сторона обещала устранить.
В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о незаконной добыче речных раков организованной группой. Среди подозреваемых сотрудник полиции, признавшийся в получении взяток за покровительство браконьерам.
20 декабря 2017 года
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о запуске раздела «Часто задаваемые вопросы» о системе электронной ветсертификации «Меркурий».
WWF России выпустил подборку предновогодних экосоветов. В их число попали рекомендации, как отличить браконьерскую черную икру от легальной и не купить к праздничному столу контрафактный деликатес.
28 декабря 2017 года
К 27 декабря отечественные рыбаки добыли 4,71 млн тонн водных биоресурсов, на 2,5% превысив уровень прошлого года. Прибавки отмечены по всем бассейнам, кроме Азово-Черноморского.
Состояние запасов минтая в Охотском море стабильное, на уровне выше среднего, рассказал представитель ТИНРО-Центра на заседании Приморского рыбохозяйственного совета.
Минприроды обновило Красную книгу России. В этой редакции из списков редких и исчезающих видов исключены некоторые дальневосточные рыбы – китайский окунь (ауха), сом Солдатова, желтощек.
В Королевстве Таиланд без лицензий на промысел остались 1900 траулеров, которые не подошли под новые критерии для глубоководного рыболовства. В качестве примиряющего жеста правительство согласилось приобрести этот флот у предпринимателей.
27 декабря 2017 года
Росрыболовство готовится к перезаключению порядка 7 тыс. договоров о закреплении долей квот. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в процедуре примут участие наблюдатели от ВАРПЭ и Общественного совета при ФАР.
В преддверии новогодних праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору красной икры. Ведомство рассказало, на какие моменты обратить внимание, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству создать рабочую группу по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. До 20 февраля в правительстве ждут предложения по результатам ее деятельности.
Предприятия, работающие в режиме прибрежного рыболовства в подзоне Приморье, столкнулись с вопросом организации промысла в следующем году. Обращение по проблеме власти Приморского края решили направить заместителю министра сельского хозяйства – главе Росрыболовства Илье Шестакову.
В этом году заключено большое количество договоров аренды портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. При этом арендаторы приняли на себя инвестиционные обязательства.
Итоги научного сопровождения пелагической путины и ее основные результаты представили на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО-Центра. Специалисты обсудили промысел сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси).