28 декабря 2017 года

Контрабандных осетровых не пустили на российский рынок

В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.

Контрабанду пытался провезти в эвакуаторе «Газель» гражданин Российской Федерации. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили оборудованный тайник, в котором находилось 434 тушки потрошеной рыбы – севрюги, стерляди, русского осетра, сообщили Fishnews в пресс-службе Приволжского таможенного управления. Товаросопроводительных документов у перевозчика не оказалось.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области привлекло злоумышленника к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных). Оренбургская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных водных биологических ресурсов), ведутся неотложные следственные действия.

Fishnews