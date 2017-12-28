Япония хочет накормить мир опасным деликатесом

28 декабря 2017 года
Выставка в Циндао показала высокий интерес азиатского рынка к кукумарии, добываемой как прилов на промысле гребешка в Баренцевом и Белом море. Но рекомендации науки не способствуют добыче малоосваиваемых объектов промысла.
К 27 декабря отечественные рыбаки добыли 4,71 млн тонн водных биоресурсов, на 2,5% превысив уровень прошлого года. Прибавки отмечены по всем бассейнам, кроме Азово-Черноморского.
В Королевстве Таиланд без лицензий на промысел остались 1900 траулеров, которые не подошли под новые критерии для глубоководного рыболовства. В качестве примиряющего жеста правительство согласилось приобрести этот флот у предпринимателей.
27 декабря 2017 года
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству создать рабочую группу по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. До 20 февраля в правительстве ждут предложения по результатам ее деятельности.
Итоги научного сопровождения пелагической путины и ее основные результаты представили на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО-Центра. Специалисты обсудили промысел сайры, скумбрии и дальневосточной сардины (иваси).
На заседании правительства одобрили поправки, ужесточающие уголовное наказание за незаконную добычу и торговлю редкими водными биоресурсами и другими животными. Необходимость изменений вызвана массовыми случаями продажи особо ценной фауны в интернете.
29 декабря 2017 года
Наука рекомендует промышленникам освоить в Дальневосточном бассейне в первом квартале 2018 г. примерно 1 млн 075,9 тыс. тонн гидробионтов (27,6% от годового вылова). В том числе 902,1 тыс. тонн минтая и 63,5 тыс. тонн сельди.
Семь участков для товарного рыбоводства на Ладожском озере распределили по итогам аукциона в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства.
28 декабря 2017 года
Выставка в Циндао показала высокий интерес азиатского рынка к кукумарии, добываемой как прилов на промысле гребешка в Баренцевом и Белом море. Но рекомендации науки не способствуют добыче малоосваиваемых объектов промысла.
В вытеснении аквакультурных хозяйств из границ ООПТ Приморского края заинтересованы не только браконьеры, отмечает заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.
Продолжается работа по установлению в правилах рыболовства суточных норм добычи для рыбаков-любителей. Теперь такие лимиты предусмотрели и для Восточно-Сибирского бассейна.
В День спасателя отличившимся членам экипажей Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ вручили почетные грамоты и объявили благодарности. За год суда отряда 25 раз приходили на помощь рыбакам.
В ТИНРО-Центре состоялся специализированный совет по промысловым беспозвоночным. Был отмечен рост запасов северной и гребенчатой креветок в заливе Петра Великого, а также краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне.
К 27 декабря отечественные рыбаки добыли 4,71 млн тонн водных биоресурсов, на 2,5% превысив уровень прошлого года. Прибавки отмечены по всем бассейнам, кроме Азово-Черноморского.
Состояние запасов минтая в Охотском море стабильное, на уровне выше среднего, рассказал представитель ТИНРО-Центра на заседании Приморского рыбохозяйственного совета.
Минприроды обновило Красную книгу России. В этой редакции из списков редких и исчезающих видов исключены некоторые дальневосточные рыбы – китайский окунь (ауха), сом Солдатова, желтощек.