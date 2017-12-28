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Фугу на рыбном рынке Цукидзи. Фото из «Википедии»

Япония хочет накормить мир опасным деликатесом

Японское правительство планирует увеличить продажи за рубеж знаменитой рыбы фугу, яд которой смертельно опасен для человека. Власти Страны восходящего солнца намерены провести маркетинговую кампанию по продвижению экзотического продукта.

В Японии действует целая система лицензирования поваров, занимающихся приготовлением фугу, сообщает корреспондент Fishnews. Из-за опасности отравиться экзотической рыбой сейчас ее употребляют в пищу лишь в нескольких странах, а некоторые государства вообще запретили импорт и продажу на своей территории ядовитого деликатеса. Пока Япония поставляет ограниченные партии фугу в США, Россию, Малайзию и Сингапур.

Как пишет сингапурская газета The Straits Times, производство фугу в Японии по результатам 2016 г. достигло 8470 тонн. За рубеж отправляется лишь незначительное ее количество.

Однако правительство страны намерено увеличить экспорт опасной рыбы на волне растущей популярности японской кухни в мире. Чиновники считают, что богатые гурманы проявят живой интерес к блюдам из фугу.

Правительство намерено провести маркетинговую кампанию по продвижению фугу и продуктов из нее, а также методов приготовления этой рыбы, которые позволяют избавиться от яда.

Большие надежды у японцев на китайский рынок. Рост популярности японских ресторанов в КНР привел к появлению в их меню блюд из фугу. В прошлом году китайское правительство официально разрешило употребление этой рыбы, хотя запрет на импорт пока не сняло. Вопрос поставок должен решаться на уровне властей, чем Япония и намерена заняться в ближайшее время.

Fishnews
НазадМетки: КНРправительствосшаяпония

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