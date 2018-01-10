11 января 2018 года

Вьетнамская креветка завоевывает рынки

Экспорт креветки из Вьетнама по итогам прошлого года достиг 3,8 млрд долларов - на 700 млн долларов больше, чем в 2016 г. Прогноз Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) превышен на 400 млн долларов.

Спрос вырос на ключевых для республики рынках – в Евросоюзе, Китае, Японии и Южной Корее, однако несколько просел в США. Так, за первые 11 месяцев 2017 г. экспорт в ЕС составил 780 млн долларов – на 42,4% выше уровня 2016 г. Поставки в КНР в денежном выражении увеличилась на 60,2% – до 638 млн долларов. В то же время экспорт в Соединенные Штаты сократился на 7,8% из-за введения антидемпинговых пошлин, отмечает портал Viet Nam Net.

По словам генсека VASEP Чыонг Динь Хоэ, рост экспорта объясняется улучшением контроля за использованием антибиотиков при выращивании ракообразных, увеличением доли переработанной продукции в поставках, а также возросшей узнаваемостью вьетнамской креветки за рубежом. Представитель ассоциации отметил, что вьетнамская креветка была включена в Общую систему преференций ЕС (льготный таможенный режим Евросоюза), в то время как главные конкуренты – Таиланд и КНР - подобных льгот не получили.

Кроме того, из-за увеличения случаев обнаружения антибиотиков в индийской креветке компании этой страны также не смогли в полную силу конкурировать с вьетнамскими коллегами. По словам главы VASEP, немаловажными факторами стали увеличение площади аквакультурных плантаций креветки, улучшение технологий ее выращивания и качества маточных стад с применением экологически чистых технологий. В 2018 г. в ассоциации ожидают дальнейшего роста показателей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вьетнамские власти намерены увеличивать продажи креветки за границу. В прошлом году премьер-министр Нгуен Суан Фук поручил увеличить ее экспорт до 10 млрд долларов к 2025 г. Правда, реализации этих планов могут помешать санкции Еврокомиссии из-за недостаточных усилий республики в борьбе с морским браконьерством. В октябре 2017 г. Вьетнам получил официальное предупреждение ЕС и полугодовой срок на исправление ситуации.

Fishnews