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Свежевыловленная навага

ВАРПЭ прогнозирует рост инвестиций

Эксперты ВАРПЭ представили предварительные результаты финансово-экономического состояния рыбопромышленных предприятий в прошедшем году и подготовили прогноз инвестиционной активности на 2018 г.

По предварительным оценкам, основанным на данных Росстата, инвестиции в рыбной отрасли в 2017 г. составят около 14 млрд рублей, что почти на 8% больше показателей предыдущего года.

Инвестиционный рост в рыбной отрасли продолжается после спада 2014 – 2015 гг. Капиталовложения по виду экономической деятельности «Рыболовство» существенно увеличивались начиная с 2008 г. В этот период среднегодовой уровень инвестиций вырос более чем вчетверо: с 2,9 млрд рублей в 2008 г. до 12 млрд рублей в 2013 г., рассказали Fishnews во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Однако в 2014 – 2015 гг. статистика зарегистрировала существенный спад инвестиционной активности: вложения составили 10,2 млрд рублей в 2014 г. и еще сильнее провалились в 2015 г. – до 8,5 млрд рублей. По мнению экспертов, 30-процентный спад инвестиций в отрасли происходил на фоне девальвации рубля. В этой ситуации многие российские предприятия приостановили свои инвестиционные проекты: общее снижение инвестиционных вложений в экономику страны в указанный период превысило 30%.

Начиная с 2016 г. инвестиционная активность рыбопромышленных предприятий значительно возросла: в 2016 г. капиталовложения в отрасли увеличились в полтора раза по сравнению с 2015 г. Как отметили в ассоциации, в 2017 г. прирост инвестиций продолжился.

Эксперты ВАРПЭ прогнозируют на 2018 г. инвестиционный поток в отрасли на уровне 18 – 20 млрд рублей при условии сохранения действующих принципов предоставления права на добычу водных биоресурсов.

Напомним, что на декабрьской пресс-конференции глава государства Владимир Путин заявил о важности сохранения исторического принципа предоставления права на вылов. При резком изменении системы рыболовство будет подорвано, подчеркнул президент.

Fishnews
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