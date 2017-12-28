Санкционную рыбу маскировали под кофе

28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
12 декабря 2017 года
Вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам подняли на публичных обсуждениях правоприменительной практики в ДВТУ. На мероприятии рассматривались положения нового таможенного кодекса.
28 ноября 2017 года
Начальником Находкинской таможни назначен Константин Бондарев. Ранее он служил в таможенных органах в Хабаровске и Владивостоке.
12 декабря Дальневосточное таможенное управление проведет публичное обсуждение. Одной из тем станут положения нового Таможенного кодекса ЕАЭС.
24 ноября 2017 года
В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.
23 ноября 2017 года
Таможенный кодекс ЕАЭС позволяет рассчитывать на то, что вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам будет урегулирован. О возможностях для этого рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.
12 января 2018 года
В этом году отмечает юбилей важнейшее объединение рыбной отрасли России – ВАРПЭ. Fishnews открывает серию публикаций, посвященную этому событию.
В Приморском крае скорректировали состав рабочей группы по вопросам, связанным с марикультурой на ООПТ. Орган пополнился новыми представителями региональных властей.
У Евросоюза возникли проблемы с заключением нового соглашения о рыболовстве с Марокко. Советник Европейского суда решил, что промысел у побережья Западной Сахары – спорной территории – нельзя вести без разрешения местных властей.
Магаданская управляющая компания оштрафована за сброс неочищенных сточных вод из жилых домов в нерестовую реку. Охотское теруправление Росрыболовства также подало иск о возмещении ущерба на сумму свыше 250 тыс. рублей.
Условия для естественного воспроизводства полупроходных и речных рыб в 2017 г. в целом были благоприятными – к такому выводу пришли специалисты Каспийского НИИ рыбного хозяйства.
11 января 2018 года
Работа по актуализации правил рыболовства для Дальневосточного бассейна ведется по двум направлениям. Это внесение изменений в действующий документ и полное переиздание правил.
Достичь амбициозных целей, заложенных в стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., можно только возродив промысловую разведку, уверен директор ВНИРО Кирилл Колончин.
Введение обязательной электронной ветсертификации сдвинули на полгода. Таким образом, стартовал последний отсчет для внедрения этой системы, отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
В начале февраля на Северном бассейне после двухлетнего перерыва стартует промысел мойвы. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что на добывающих судах обязательно должны находиться наблюдатели.
Эксперты ВАРПЭ представили предварительные результаты финансово-экономического состояния рыбопромышленных предприятий в прошедшем году и подготовили прогноз инвестиционной активности на 2018 г.