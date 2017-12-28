12 января 2018 года

Санкционную рыбу маскировали под кофе

Псковские таможенники пресекли попытку ввоза рыбопродукции под видом кофе. Груз, подпадающий под действие специальных экономических мер, будет уничтожен.

Товар везли в Санкт-Петербург с территории Белоруссии по процедуре таможенного транзита. Как выяснилось на Псковской таможне, вес груза не соответствовал заявленному в товаросопроводительных документах.

При дальнейшей проверке оказалось, что в грузовом отсеке автомобиля перемещался не «натуральный кофе», указанный в предъявленных документах, а 41 тонна замороженной рыбы. Какие-либо сведения о наименовании, производителе и стране происхождения товара отсутствовали.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, рыбопродукция подпадает под действие специальных экономических мер и подлежит уничтожению.

Fishnews