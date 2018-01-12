12 января 2018 года

В европейское рыболовство вмешалась геополитика

У Евросоюза возникли проблемы с заключением нового соглашения о рыболовстве с Марокко. Советник Европейского суда решил, что промысел у побережья Западной Сахары – спорной территории – нельзя вести без разрешения местных властей.

Срок действия соглашения о рыболовстве между ЕС и Марокко истекает 14 июля 2018 г. В прошлом году еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла и министр сельского хозяйства и морского рыболовства королевства Азиз Аханнуш выразили намерение подписать новый документ. Для того чтобы начать переговоры с Марокко, Еврокомиссия должна была получить разрешение у Совета Европы.

По мнению ЕС, соглашение позитивно влияет на развитие устойчивого рыболовства и отвечает социально-экономическим интересам как Евросоюза, так и Марокко. Ожидалось, что Совет Европы одобрит рекомендацию начать переговоры уже в ближайшие недели. Обновление соглашения даст возможность рыбачить в водах королевства примерно 120 судам из 11 стран (Испании, Португалии, Италии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Ирландии, Польши и Великобритании), сообщает корреспондент Fishnews.

Однако 10 января советник Европейского суда Мелкиор Вазелет (Melchior Wathelet) в официальном заключении указал, что ЕС по условиям соглашения направлял свои суда в том числе в воды у Западной Сахары. Таким образом, Евросоюз не смог выполнить своих обязательств по непризнанию оккупации Западной Сахары Марокко и по отказу от поддержки этой оккупации, считает советник. Как пишет портал Morocco World News, Мелкиор Вазелет назвал действующее соглашение недействительным.

Такое заключение появилось после того, как 13 депутатов Европейского парламента, поддерживающие борьбу Фронта ПОЛИСАРИО против марокканских войск, подали жалобу в Европейский суд. По мнению сторонников ПОЛИСАРИО, компании должны вести переговоры о возможности промысла у побережья Западной Сахары не с Марокко, а с властями спорной территории.

Такое развитие событий может стать помехой для заключения нового соглашения между королевством и ЕС.

Fishnews