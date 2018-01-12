12 января 2018 года

Рыбаки заинтересованы в привлекательных верфях

Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев в декабре поручил подготовить комплекс мер по поддержке дальневосточных верфей. Рыбаки также ждут такой программы – для них очень важен вопрос ценообразования при постройке флота, комментирует вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.

Поручение о разработке комплекса мер, призванных повысить конкурентоспособность судостроительных заводов ДФО, дал вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. Задача была поставлена Минпромторгу совместно с Минвостокразвития, властями дальневосточных регионов и другими заинтересованными структурами. При этом срок доклада в правительство – до 15 января.

Рыбный бизнес прорабатывает вопросы строительства флота под инвестиционные квоты. При этом размещать заказы хотелось бы в Дальневосточном регионе, отмечает вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.

Однако предложения по цене оказываются выше, чем на западе России, сроки выполнения заказов дольше.

Поэтому рыбопромышленники также ждут комплекса мер по поддержке верфей ДФО, рассказал собеседник Fishnews. Вопрос ценообразования, естественно, играет важную роль. «Даже удорожание строительства на 10-20% – это очень серьезно для нас», – обратил внимание Алексей Решетов.

Юрий Трутнев, напомним, поручил действовать по нескольким направлениям. Это шаги по обеспечению заводов заказами на постройку серий рыбопромысловых судов; программа модернизации верфей; корректировка механизма утилизационного гранта.

Fishnews