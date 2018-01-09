09 января 2018 года

Дальневосточные верфи решили поддержать комплексно

Поручения по поддержке судостроения на заводах ДФО дал по итогам заседания «рыбной» подкомиссии вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. В частности, речь идет о корректировке механизма утилизационного гранта.

Напомним, что заседание подкомиссии по рыбной отрасли Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона проходило 20 декабря во Владивостоке . Одной из тем стало развитие судостроения в Дальневосточном федеральном округе.

Верфи региона планируется поддержать в том числе за счет инвестиционных квот вылова, но власти уже не раз отмечали: механизм интересен компаниям рыбной отрасли, однако заказы на постройку флота размещаются на заводах европейской части страны.

Для того чтобы перейти на выпуск новой продукции, верфям необходимо содействие государства, подчеркнул председатель подкомиссии Юрий Трутнев. В совещании участвовали представители Министерства промышленности и торговли РФ и судостроители.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в протоколе заседания отмечено неисполнение Минпромторгом поручений Правительства РФ по подготовке стимулов для постройки рыбацкого флота на заводах Дальнего Востока.

По итогам Министерству промышленности совместно с Минвостокразвития, властями дальневосточных регионов и другими заинтересованными структурами поручили разработать комплекс конкретных мер, призванных помочь в повышении конкурентоспособности дальневосточных верфей.

При этом было выделено несколько направлений. Это шаги по обеспечению заводов заказами на постройку серий рыбопромысловых судов, а также программа модернизации верфей.

В апреле правительство утвердило правила , по которым российским организациям должна возмещаться часть затрат на новые суда взамен сданных на утилизацию. Субсидии были призваны поддержать обновление рыбопромыслового флота. Однако, общаясь с журналистами по итогам заседания подкомиссии, Юрий Трутнев отметил, что инструмент утилизационного гранта не адаптирован под нужды дальневосточных верфей. В связи с этим указанным министерствам, региональным властям и заинтересованным организациям поручили при разработке комплекса мер поддержки судостроения в ДФО предусмотреть корректировку механизма возмещения затрат на приобретение новых рыбопромысловых судов взамен сданных на утилизацию.

Срок представления доклада в правительство по вопросу поддержки дальневосточных верфей – до 15 января.

Инвестиционные квоты по крабу и не только

Одна из озвученных идей – обеспечить заказы для судостроителей ДФО за счет включения среднетоннажного флота в список объектов, под которые будут выделяться инвестквоты минтая и сельди. По итогам заседания подкомиссии ведомствам поручили обеспечить внесение изменений в нормативно-правовые акты по инвестиционным квотам . В том числе ввести новый объект инвестиций – среднетоннажное судно для вылова минтая и тихоокеанской сельди. Сейчас на получение инвестквот по этим видам водных биоресурсов можно претендовать только с проектами по строительству крупнотоннажников.

Еще одно поручение – по проведению аукциона на понижение в случае превышения 25% планки по запрашиваемым инвестквотам под береговые заводы. Кроме того, поставлена задача уйти от излишне жестких требований к составу улова. Обеспечить внесение изменений ведомствам было поручено до 29 декабря.

Также на заседании подкомиссии рассматривалась тема инвестиционных квот вылова крабов . По распоряжению правительства , новый вид лимитов по этим видам ВБР вводится с 1 января нынешнего года. Минсельхозу поручили до 15 января совместно с другими заинтересованными ведомствами внести в правительство проект постановления, регулирующего предоставления инвестиционных квот на вылов крабов.

Fishnews

