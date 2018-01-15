15 января 2018 года

Хамса благосклонна к рыбакам

Крымские рыбаки существенно увеличили добычу хамсы. За первую десятидневку января выловлено 2058 тонн. Уловы водных биоресурсов в целом выше уровня 2017 г. почти на 84%.

В Крымском федеральном округе продолжается хамсовая путина. На 10 января рыбаки взяли 2058 тонн. За тот же период 2017 г. показатель был существенно ниже - 970 тонн. Кефалей выловлено 3 тонны, тогда как на 10 января 2017 г. - всего 40 кг.

Общий вылов у крымских рыбаков за первую декаду января составил 2142 тонны водных биоресурсов, в прошлом году к этому времени было добыто 1164 тонны.

Процесс оформления договоров пользования водными биоресурсами и разрешений на вылов идет в установленные сроки и без задержек, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Крымском отделе Азово-Черноморского теруправления налажен своевременный обмен информацией с Погрануправлением ФСБ России по Республике Крым, отметили в ведомстве.

Fishnews