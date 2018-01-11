Полицейские Сахалина предотвратили трагедию на рыбалке

11 января 2018 года
Работа по актуализации правил рыболовства для Дальневосточного бассейна ведется по двум направлениям. Это внесение изменений в действующий документ и полное переиздание правил.
10 января 2018 года
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
09 января 2018 года
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
29 декабря 2017 года
По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.
27 декабря 2017 года
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству создать рабочую группу по вопросам лососевого хозяйства Сахалинской области. До 20 февраля в правительстве ждут предложения по результатам ее деятельности.
21 декабря 2017 года
Предпроектные изыскания по реконструкции морского порта Поронайск завершены, руководство выбирает проектировщика. Планы по строительству моста с Сахалина на материк еще раз подтвердили необходимость развития порта как многофункционального предприятия.
15 января 2018 года
Квоты на добычу палтусов в Дальневосточном бассейне внесены в базу данных отраслевой системы мониторинга под общим кодом. Тем не менее в промысловой отчетности палтуса нужно указывать в соответствии с видовым составом.
Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.
Сокращение численности европейской жемчужницы, скорее всего, вызвано глобальным изменением климата – к такому выводу пришли специалисты. В перспективе в Центральной и Южной Европе моллюск может полностью исчезнуть.
В Хабаровском крае будут судить местного жителя, добывавшего амурского осетра во время нереста. Весь изъятый улов – 49 ценных рыб – полицейские выпустили в живом виде.
По итогам аукциона «Нацрыбресурс» определил арендатора причалов в Махачкалинском рыбном порту. Условия договора аренды предусматривают инвестиции в портовую инфраструктуру, в том числе в модернизацию ГТС.
Крымские рыбаки существенно увеличили добычу хамсы. За первую десятидневку января выловлено 2058 тонн. Уловы водных биоресурсов в целом выше уровня 2017 г. почти на 84%.
12 января 2018 года
Одним лишь ужесточением репрессивных мер браконьерство не победить, считает директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. По его мнению, к вопросу экологических преступлений необходим комплексный подход.
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев в декабре поручил подготовить комплекс мер по поддержке дальневосточных верфей. Рыбаки также ждут такой программы – для них очень важен вопрос ценообразования при постройке флота, комментирует вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.
С 13 по 14 марта в Мурманске пройдет XVIII Международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии». В рамках нее состоится конференция по вопросам рыболовства в Арктике, а также ряд отраслевых семинаров и круглых столов.