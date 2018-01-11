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Полицейские Сахалина предотвратили трагедию на рыбалке

Снежный циклон, бушевавший в Сахалинской области в конце декабря, едва не закончился трагически для трех рыболовов Ногликского района. Заблудившихся в буране мужчин выручили сотрудники полиции.

Вечером 25 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Ногликскому городскому округу обратилась за помощью местная жительница. Взволнованная женщина сказала, что утром, еще до начала пурги, ее брат уехал с друзьями на рыбалку в залив Катангли, и теперь не может вернуться домой.

Полиция незамедлительно организовала поиск рыбаков, в залив на вездеходе выехали двое правоохранителей. Видимость на дорогах практически отсутствовала, передвигаться можно было только с помощью навигатора, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

На момент начала поисков один из рыбаков еще находился на связи. Он рассказал стражам порядка, что рыболовы засобирались домой, когда погода стала ухудшаться, но метель усилилась слишком быстро. Рыбаки начали плутать и дважды возвращались на одно и то же место. Вскоре в снегоходе закончилось топливо, начало по-зимнему рано темнеть. Тогда рыболовы поняли, что без посторонней помощи дорогу домой уже не найти. К счастью, одному из мужчин удалось дозвониться до сестры и сообщить о бедственном положении.

Когда снежные пленники почти отчаялись выбраться самостоятельно, раздался спасительный звонок от полицейских. Подполковник Андрей Ежаков и старший специалист тылового направления, старший лейтенант внутренней службы Денис Барамыгин запускали сигнальные ракеты, подавали звуковые сигналы и включили все осветительные приборы вездехода. Спустя непродолжительное время те заметили красный свет ракет, а затем увидели и саму светящуюся в сумерках машину. Все трое были доставлены полицейскими в поселок. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Fishnews
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