Амурский осетр довел до суда

28 декабря 2017 года
В Оренбургской области пограничники, таможенники и сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз рыбы осетровых пород из Казахстана. Вес задержанной партии составил 1,3 тонны.
21 декабря 2017 года
В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о незаконной добыче речных раков организованной группой. Среди подозреваемых сотрудник полиции, признавшийся в получении взяток за покровительство браконьерам.
18 декабря 2017 года
В Астраханской области полиция раскрыла деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальным оборотом осетрины. Задержаны четверо подозреваемых, изъято почти 2,5 тонны продукции.
13 декабря 2017 года
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении горожанки, купившей семь хвостов незаконно добытого омуля. Полиция устанавливает личности продавцов.
11 декабря 2017 года
Следствие в отношении бывшего руководителя Охотского теруправления Росрыболовства завершено. Его обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных статьей о взяточничестве.
05 декабря 2017 года
Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.
15 января 2018 года
Квоты на добычу палтусов в Дальневосточном бассейне внесены в базу данных отраслевой системы мониторинга под общим кодом. Тем не менее в промысловой отчетности палтуса нужно указывать в соответствии с видовым составом.
Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.
Сокращение численности европейской жемчужницы, скорее всего, вызвано глобальным изменением климата – к такому выводу пришли специалисты. В перспективе в Центральной и Южной Европе моллюск может полностью исчезнуть.
По итогам аукциона «Нацрыбресурс» определил арендатора причалов в Махачкалинском рыбном порту. Условия договора аренды предусматривают инвестиции в портовую инфраструктуру, в том числе в модернизацию ГТС.
Снежный циклон, бушевавший в Сахалинской области в конце декабря, едва не закончился трагически для трех рыболовов Ногликского района. Заблудившихся в буране мужчин выручили сотрудники полиции.
Крымские рыбаки существенно увеличили добычу хамсы. За первую десятидневку января выловлено 2058 тонн. Уловы водных биоресурсов в целом выше уровня 2017 г. почти на 84%.
12 января 2018 года
Одним лишь ужесточением репрессивных мер браконьерство не победить, считает директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. По его мнению, к вопросу экологических преступлений необходим комплексный подход.
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев в декабре поручил подготовить комплекс мер по поддержке дальневосточных верфей. Рыбаки также ждут такой программы – для них очень важен вопрос ценообразования при постройке флота, комментирует вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.
С 13 по 14 марта в Мурманске пройдет XVIII Международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии». В рамках нее состоится конференция по вопросам рыболовства в Арктике, а также ряд отраслевых семинаров и круглых столов.