15 января 2018 года

Амурский осетр довел до суда

В Хабаровском крае будут судить местного жителя, добывавшего амурского осетра во время нереста. Весь изъятый улов – 49 ценных рыб – полицейские выпустили в живом виде.

В ходе дознания установлено, что житель Комсомольского района в середине мая прошлого года ловил осетра в Амуре, используя катер и сеть. За этим занятием злоумышленника и застигли полицейские, сообщили Fishnews в пресс-службе Управления Генпрокуратуры России в ДФО.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и перевозка особо ценных водных биоресурсов). Причиненный государству ущерб оценивается более чем в 200 тыс. рублей. В ходе следствия браконьер признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Fishnews