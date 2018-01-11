15 января 2018 года

Жемчужницу Европы губит глобальное потепление

Сокращение численности европейской жемчужницы, скорее всего, вызвано глобальным изменением климата – к такому выводу пришли специалисты. В перспективе в Центральной и Южной Европе моллюск может полностью исчезнуть.

Исследование было масштабным

Результаты исследований европейской жемчужницы опубликовали в научном журнале Scientific Reports. Ведущим автором статьи выступил ученый Северного (Арктического) федерального университета – Иван Болотов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе САФУ, всего над исследованием работали 20 ученых из шести европейских стран: Австрии, Финляндии, Латвии, Норвегии, России и Швеции.

«Мы работали над этим проектом в течение почти пятнадцати лет: с 2004 по 2017 год, – рассказал Иван Болотов. – В общей сложности мы изучили 3279 раковин европейской жемчужницы из 50 рек по всей Европе. Изучались как старые раковины, хранящиеся в музеях (они были собраны в 1840 – 1940-х годах), так и моллюски из современных популяций (1984 – 2013 годы)».

Форму раковины связали с температурой

Анализ показал, что выпуклость раковины (отношение ширины к длине) в современных популяциях жемчужницы из равнинных рек возрастает от высоких к низким широтам, то есть раковины на юге более выпуклые, утолщенные, нежели на севере. Однако когда специалисты определили этот показатель в образцах, собранных в 19 – начале 20 вв., они обнаружили, что выпуклость раковин в южных и северных реках раньше была одинаковой. Затем выпуклость раковин померили в современных популяциях, заселяющих горные реки Австрии. Оказалось, что чем выше в горы, тем выпуклость раковины меньше.

«Основываясь на этих данных, мы предположили, что выпуклость раковины связана с температурой: чем теплее вода, тем сильнее раковина расширяется, – отметил Иван Болотов. – Статистическое моделирование подтвердило это предположение: оказалось, что средние значения выпуклости раковин в образцах европейских жемчужниц прямо связаны со средней летней температурой воздуха. Более того, когда мы сравнили выпуклость раковин в жизнеспособных и в вымирающих популяциях, выяснилось, что они достоверно различаются по этому показателю. Получилась вот такая жесткая связка – выпуклость раковин – температура воздуха – состояние популяций моллюска».

Эту связку специалисты отобразили математически в виде системы простых линейных уравнений. «В результате мы впервые получили надежную основу для создания количественных моделей влияния изменений климата на популяции пресноводных моллюсков. Никто и никогда раньше такого не делал», – подчеркнул ученый САФУ.

Холодные годы оказались благоприятными

Исследователи объединили морфометрические, экологические и климатические данные и представили их в виде пространственно-временных цифровых моделей. Выяснилось, что благоприятный период для европейской жемчужницы в Центральной и Южной Европе пришелся на холодные 1901 – 1920 гг., а после потепления 1991 – 2010 гг. подходящие для обитания районы резко сократились. Сейчас жизнеспособные популяции в основном остались в Северной Европе и в северной части Британских островов, но большая часть прежнего ареала оказалась неблагоприятной или даже непригодной для европейской жемчужницы. Таким образом подтвердилась гипотеза о том, что вид исчезает из-за быстрого сокращения числа подходящих районов распространения и связано это с глобальным потеплением.

Моллюскам пророчат спасение в горах

«Эффект потепления проявляется в ускорении роста и метаболизма жемчужниц, снижении срока их жизни, высокой смертности среди молоди и ограниченном развитии личинок. Потепление может также иметь косвенные последствия, такие как увеличение количества водной растительности, массовые наводнения и сокращение численности рыб», – обратил внимание другой участник проекта, ученый из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Александр Махров.

Прогноз на 2061 – 2080 гг. при низких, умеренных и экстремальных сценариях изменения климата предсказывает почти полное исчезновение жемчужниц в Центральной и Южной Европе. Однако, как полагают ученые, высокогорные реки, например Камп в Австрии, могут служить убежищем для жемчужниц и других обитателей холодных вод (в том числе лососей) во время сильного потепления климата.

Специалисты рассчитывают, что их работа поможет в сохранении европейской жемчужницы.

Fishnews