15 января 2018 года

Фареры строят «рыбный коммунизм»

Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.

Закон провозглашает все морские биологические ресурсы в водах островов собственностью фарерцев. Кроме того, лицензии на промысел никогда не смогут полностью стать частной собственностью. Также одно частное лицо не сможет продавать лицензии непосредственно другому. Они будут реализовываться только через публичные аукционы, пишет британский портал Fish Update.

Издание отмечает, что реформа рыболовной отрасли была одной из целей правительства Фарерских островов, пришедшего к власти в 2015 г.

Министр рыболовства Фарер Хёнги Хойдал (Høgni Hoydal) заявил, что рад утверждению закона. По его мнению, реформа, начавшаяся с принятия закона – важная историческая веха, которая открывает новую эру в фарерском рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации Fish Update, реформа основывается на трех главных принципах: устойчивом рыболовстве и поддержании морских популяций, всеобщем праве на рыболовную лицензию, а также определенных требованиях к промыслу и переработке. Планируется, что эти виды деятельности на островах будут разрешены только фарерским компаниям.

Undercurrent News сообщает, что для увеличения экспорта товаров с добавленной стоимостью вся рыба, пойманная в водах датского региона, должна быть поставлена в фарерские порты. При этом нужно будет доставлять на берег всю рыбу, в том числе и получившиеся в ходе переработки на судне субпродукты. Рыбакам дадут время на адаптацию к новым условиям.

Результаты реформы и ее ход планируется пересматривать каждый год. Министр рыболовства будет делать отчет перед парламентариями.

Fishnews