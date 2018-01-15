15 января 2018 года

Отчитываться об уловах палтуса нужно с указанием вида

Квоты на добычу палтусов в Дальневосточном бассейне внесены в базу данных отраслевой системы мониторинга под общим кодом. Тем не менее в промысловой отчетности палтуса нужно указывать в соответствии с видовым составом.

С информацией по поводу промысловой отчетности к пользователям Дальневосточного бассейна обратился Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

Квоты на вылов палтусов в Дальневосточном бассейне внесены в базу данных Отраслевой системы мониторинга под кодом 728. Это сделано в соответствии с приказами Минсельхоза, Росрыболовства, сообщили Fishnews в ЦСМС.

Несмотря на это, нужно указывать палтуса в промысловой отчетности в строгом соответствии с видовым составом, подчеркнули в Центре.

Fishnews