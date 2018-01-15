Отчитываться об уловах палтуса нужно с указанием вида

15 января 2018 года
Крымские рыбаки существенно увеличили добычу хамсы. За первую десятидневку января выловлено 2058 тонн. Уловы водных биоресурсов в целом выше уровня 2017 г. почти на 84%.
12 января 2018 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
Магаданская управляющая компания оштрафована за сброс неочищенных сточных вод из жилых домов в нерестовую реку. Охотское теруправление Росрыболовства также подало иск о возмещении ущерба на сумму свыше 250 тыс. рублей.
11 января 2018 года
Работа по актуализации правил рыболовства для Дальневосточного бассейна ведется по двум направлениям. Это внесение изменений в действующий документ и полное переиздание правил.
В начале февраля на Северном бассейне после двухлетнего перерыва стартует промысел мойвы. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что на добывающих судах обязательно должны находиться наблюдатели.
Кампания по заключению договоров о закреплении долей квот на новый срок пройдет в этом году. Минсельхоз и Росрыболовство продолжают разработку необходимой правовой базы.
15 января 2018 года
Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.
Сокращение численности европейской жемчужницы, скорее всего, вызвано глобальным изменением климата – к такому выводу пришли специалисты. В перспективе в Центральной и Южной Европе моллюск может полностью исчезнуть.
В Хабаровском крае будут судить местного жителя, добывавшего амурского осетра во время нереста. Весь изъятый улов – 49 ценных рыб – полицейские выпустили в живом виде.
По итогам аукциона «Нацрыбресурс» определил арендатора причалов в Махачкалинском рыбном порту. Условия договора аренды предусматривают инвестиции в портовую инфраструктуру, в том числе в модернизацию ГТС.
Снежный циклон, бушевавший в Сахалинской области в конце декабря, едва не закончился трагически для трех рыболовов Ногликского района. Заблудившихся в буране мужчин выручили сотрудники полиции.
Крымские рыбаки существенно увеличили добычу хамсы. За первую десятидневку января выловлено 2058 тонн. Уловы водных биоресурсов в целом выше уровня 2017 г. почти на 84%.
12 января 2018 года
Одним лишь ужесточением репрессивных мер браконьерство не победить, считает директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. По его мнению, к вопросу экологических преступлений необходим комплексный подход.
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев в декабре поручил подготовить комплекс мер по поддержке дальневосточных верфей. Рыбаки также ждут такой программы – для них очень важен вопрос ценообразования при постройке флота, комментирует вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.
С 13 по 14 марта в Мурманске пройдет XVIII Международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии». В рамках нее состоится конференция по вопросам рыболовства в Арктике, а также ряд отраслевых семинаров и круглых столов.