15 января 2018 года

Камчатского капитана наградили за спасение рыбаков из КНДР

На Камчатке благодарственное письмо от МЧС вручили капитану судна «Петр Ильичев» Анатолию Пименову. В декабре его экипаж поднял на борт северокорейских рыбаков, тонувших в Японском море.

Операция по спасению моряков прошла 10 декабря. Судно «Петр Ильичев», принадлежащее камчатскому предприятию «Рыболовецкий колхоз имени Ленина», шло в порт Пусан через исключительную экономическую зону КНДР. Около 16 часов матрос Павел Александрин, находясь на палубе, услышал крики о помощи.

Как выяснилось позже, северокорейская шхуна вышла в море еще 6 декабря. Уже на следующий день на ней сломался двигатель, лодка стала дрейфовать. Потом на деревянном плавсредстве открылась течь и шхуна начала тонуть, сообщили Fishnews в пресс-службе главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Как рассказал капитан «Петра Ильичева» Анатолий Пименов, было принято решение поставить судно бортом на ветер, чтобы прикрыть тонущую лодку от ветра и волны. Затем «Петр Ильичев» начал дрейфовать к шхуне. В это время палубная команда готовила спасательную сетку, круг, спасательный конец с выброской, лоцманский трап. С помощью этих средств экипажу удалось поднять на борт рыбаков. Трое были живы и имели обморожения от долгого нахождения в холодной воде, их товарищ погиб накануне. Тело также подняли на «Петра Ильичева». Спасенным оказали первую помощь, предоставили теплую сухую одежду, душ с горячей водой, питание и привезли во Владивосток.

«Петр Ильичев» вернулся в Петропавловск-Камчатский. За мужество и героизм, своевременные, грамотные, решительные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, капитану вручили благодарственное письмо главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Первый заместитель начальника регионального управления Юрий Карташев лично поблагодарил Анатолия Пименова и его экипаж за спасение рыбаков.

Также отличившихся моряков хотят представить к ведомственной медали МЧС России «За спасение погибающих на водах». Соответствующие документы уже направлены в департамент кадровой политики министерства.

Fishnews