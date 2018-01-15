15 января 2018 года

Российских производителей пищевого оборудования объединили в каталог

Минпромторг опубликовал каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это поможет повысить узнаваемость отечественных брендов на внутреннем рынке, полагают в министерстве.

В каталог вошла информация (контактные данные, перечень продукции и т.д.) более чем о 100 пищевых машиностроительных предприятиях из 41 субъекта РФ. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минпромторга, издание готовилось совместно с Ассоциацией «Росспецмаш» на основании сведений, полученных от самих предприятий. Цель проделанной работы – информирование потребителей машиностроительной продукции, в частности предприятий пищевой промышленности и торговли, комбинатов общественного питания, сельхозтоваропроизводителей, об отечественных производителях пищевого оборудования.

Электронная версия издания опубликована на официальном сайте министерства. В печатном виде каталог поступит в федеральные и региональные органы власти, торговые представительства РФ, отраслевые союзы и ассоциации.

В частности, в разделе «Оборудование для рыбоперерабатывающей промышленности» справочника содержится информация о 32 предприятиях. В том числе сведения о дальневосточных инжиниринговых и производственных компаниях, таких как «Технологическое оборудование», «Дальрыбтехцентр», «Дальреммаш», а также о производителях из Калининградской, Калужской, Московской областей, Республики Марий Эл, Дагестана и других субъектов Федерации.

С 2012 по 2016 гг., по данным Минпромторга, выпуск российского оборудования для рыбоперерабатывающей промышленности увеличился в 4 раза.

Fishnews