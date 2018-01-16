16 января 2018 года

Проект по крабовым инвестквотам ждет позиции ведомств

Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.

В декабре Министерство сельского хозяйства представило для публичного обсуждения проект постановления, регулирующего предоставление инвестиционных квот добычи крабов. В частности, были предложены требования к судам, под строительство которых будут выделяться лимиты.

В настоящее время документ находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти, рассказал Fishnews директор департамента рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгений Кац.

Имеются разногласия с ФАС, ряд ведомств еще свою позицию не представили, поэтому предполагается собрать федеральные органы исполнительной власти для обсуждения имеющейся позиции, отметил руководитель департамента.

После прохождения всех необходимых процедур проект должен поступить в Правительство РФ.

Fishnews