Проект по крабовым инвестквотам ждет позиции ведомств

16 января 2018 года
Министерство промышленности предлагает продлить программу предоставления субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом особым образом планируется поддержать продажи в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке.
Енисейское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на право пользования рыбоводными участками на озерах Хакасии. Всего на торги выставлено 10 РВУ площадью от 3 до 136 га.
15 января 2018 года
Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.
12 января 2018 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
Вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев в декабре поручил подготовить комплекс мер по поддержке дальневосточных верфей. Рыбаки также ждут такой программы – для них очень важен вопрос ценообразования при постройке флота, комментирует вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов.
С 13 по 14 марта в Мурманске пройдет XVIII Международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии». В рамках нее состоится конференция по вопросам рыболовства в Арктике, а также ряд отраслевых семинаров и круглых столов.
16 января 2018 года
Министерство промышленности предлагает продлить программу предоставления субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом особым образом планируется поддержать продажи в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке.
В школах Астраханской области реализуется программа «Аквапоника»: дети выращивают рыбу и овощи в своеобразном симбиозе. В бизнес-проекте участвует более тысячи учеников.
Енисейское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на право пользования рыбоводными участками на озерах Хакасии. Всего на торги выставлено 10 РВУ площадью от 3 до 136 га.
В Хабаровском крае сотрудники ДПС при проверке автомашин на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре изъяли более 120 кг осетра и около 60 кг икры.
В Индии разработали типовую модель судна для глубоководного промысла, рыбаки проходят переобучение. Причиной вынужденной переориентации стало сворачивание донного лова в Полкском заливе.
15 января 2018 года
Минпромторг опубликовал каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это поможет повысить узнаваемость отечественных брендов на внутреннем рынке, полагают в министерстве.
На Камчатке благодарственное письмо от МЧС вручили капитану судна «Петр Ильичев» Анатолию Пименову. В декабре его экипаж поднял на борт северокорейских рыбаков, тонувших в Японском море.
Минсельхоз определил порядок подачи заявления о том, какой вид рыболовства предприятие собирается осуществлять в расчетному году, – промышленное или прибрежное.
Квоты на добычу палтусов в Дальневосточном бассейне внесены в базу данных отраслевой системы мониторинга под общим кодом. Тем не менее в промысловой отчетности палтуса нужно указывать в соответствии с видовым составом.
Лёгтинг – парламент Фарерских остров – круто меняет управление рыбной отраслью этого автономного региона Дании. Новый закон передает рыбные ресурсы под непосредственный контроль населения, запрещая иностранцам владеть квотами.