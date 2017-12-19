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Промысел краба на Дальнем Востоке

Краболовам предложили особые требования

Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.

В качестве инвестиционных объектов, под которые предполагается выделять крабовые квоты, и на Северном, и на Дальневосточном бассейне предусматривается среднетоннажные суда длиной не менее 50 метров. Требование к валовой вместимости – не менее 1000 (так написано в проекте).

Есть и особое требование для краболовов – «наличие оборудования визуального мониторинга, контроля ‎видеоизображения с замкнутой системой видеонаблюдения (CCTV)». Оно должно обеспечивать беспрепятственный обзор всей промысловой палубы, ‎горловины трюмов и помещений цехов «при воздействии различных климатических факторов внешней среды», передавать видео разрешением не ниже HD, частотой не менее 5 кадров в секунду и позволять осуществлять сбор и хранение видеоданных на судне в течение 60 дней с момента записи. Также такое оборудование должно давать возможность дистанционной передачи в электронном видев отраслевую систему мониторинга изображений, содержащих информацию о судне, записывающем устройстве, дате и времени съемки, с периодичностью 1 кадр в 3 минуты.

Согласно проекту, краболов должен располагать оборудованием для дистанционной передачи в электронном ‎виде в ОСМ данных об операциях взвешивания и измерениях веса уловов водных биоресурсов, доставленных на палубу, сообщает корреспондент Fishnews.

Такое оснащение предусматривается для того, чтобы не допускать незаконный промысел, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Инвестквоты по специальным правилам

Строительство краболовных судов должно быть начато не раньше 1 января 2017 г. (тогда как других объектов инвестиций – не ранее 1 января 2016 г.). В проекте краболовы проходят как объекты инвестиций типа Т-1 и Т-2.

Предложены изменения и в Правила расчета обеспечения реализации инвестиционных проектов. Предусмотрено обеспечение имеющимися у инвесторов правами на добычу тех же видов крабов, в отношении которых выделяются инвестквоты, отмечено в пояснительной записке.

Предложены размеры долей квот по крабам. Для определения объема, обеспечивающего соблюдение минимальных требований по доходности и окупаемости, Росрыболовство провело финансовое моделирование условного инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации краболова, сказано в сопроводительных материалах. Предусматривается особый порядок проведения аукциона на понижение в случае с крабом.

Разработчики проекта прогнозируют, исходя из имеющихся верфей и их загрузки, постройку не более 30 краболов для промысла на Дальнем Востоке и не более 10 судов для Северного бассейна.

«По мнению отраслевых специалистов, такого числа единиц краболовного флота будет достаточно, чтобы эффективно осуществлять добычу имеющихся ресурсов крабов и в то же время минимизировать риски возникновения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла», – говорится в пояснительной записке.

Отмечено, что оценка экономического эффекта от предоставления инвестквот в отношении крабов показывает незначительный прирост валовой прибыли добывающих компаний, главным образом за счет более эффективного ведения промысла (сокращения на 5-10% промыслового времени на освоение квоты) и за счет применения более экономичных типов двигателей (сокращения расхода топлива на 5-10%). Основной экономический эффект ожидается в судостроительной отрасли.

В пояснительной записке отмечено, что проект подготовлен в рамках исполнения протокола совещания, которое проводили в декабре 2016 г. зампред правительства Аркадий Дворкович и вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, а также протокола февральского совещания у Юрия Трутнева.

Напомним, что, по распоряжению Правительства РФ, инвестиционные квоты по крабу предполагается ввести с 2018 г. В ноябре отрасль всколыхнуло предложение исключить крабов из общей системы регулирования: перераспределить доли квот на вылов ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и не выделять по крабам инвестквоты.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство

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