Золотой Рог хотят избавить от стоков в будущем году

15 января 2018 года
На Камчатке благодарственное письмо от МЧС вручили капитану судна «Петр Ильичев» Анатолию Пименову. В декабре его экипаж поднял на борт северокорейских рыбаков, тонувших в Японском море.
10 января 2018 года
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.
09 января 2018 года
Поручения по поддержке судостроения на заводах ДФО дал по итогам заседания «рыбной» подкомиссии вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев. В частности, речь идет о корректировке механизма утилизационного гранта.
Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.
По квотам добычи на инвестиционные цели вновь возможны изменения. Задачу в этой сфере правительству поставил глава государства Владимир Путин.
27 декабря 2017 года
Предприятия, работающие в режиме прибрежного рыболовства в подзоне Приморье, столкнулись с вопросом организации промысла в следующем году. Обращение по проблеме власти Приморского края решили направить заместителю министра сельского хозяйства – главе Росрыболовства Илье Шестакову.
16 января 2018 года
Специалисты АзНИИРХ обращают внимание, что бурые водоросли рода Cystoseira, растущие в Черном море – ценное сырье для промышленности. Исследования 2006 – 2015 гг. подтвердили относительную стабильность продукционных характеристик цистозиры на северо-восточном шельфе.
В ТИНРО-Центре завершилась отчетная сессия научных подразделений по программам исследований в 2017 г. Специалисты рассказали о сардинно-скумбриевой путине, а также об изучении сырья этих рыб.
В 2017 г. китайская госкорпорация Yantai Moon – производитель холодильного оборудования и систем кондиционирования – сменил название. Новое имя известного в мире бренда – Moon Tech (Moon Environment Technology Co., Ltd). Fishnews побывал на самой крупной производственной площадке корпорации – заводе в городе Янтай.
Проект постановления о предоставлении инвестквот по крабу находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Предполагается собрать ведомства для обсуждения имеющейся позиции, рассказал руководитель профильного департамента Минсельхоза Евгений Кац.
Министерство промышленности предлагает продлить программу предоставления субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом особым образом планируется поддержать продажи в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке.
В школах Астраханской области реализуется программа «Аквапоника»: дети выращивают рыбу и овощи в своеобразном симбиозе. В бизнес-проекте участвует более тысячи учеников.
Енисейское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на право пользования рыбоводными участками на озерах Хакасии. Всего на торги выставлено 10 РВУ площадью от 3 до 136 га.
В Хабаровском крае сотрудники ДПС при проверке автомашин на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре изъяли более 120 кг осетра и около 60 кг икры.
В Индии разработали типовую модель судна для глубоководного промысла, рыбаки проходят переобучение. Причиной вынужденной переориентации стало сворачивание донного лова в Полкском заливе.
15 января 2018 года
Минпромторг опубликовал каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это поможет повысить узнаваемость отечественных брендов на внутреннем рынке, полагают в министерстве.