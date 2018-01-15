16 января 2018 года

Золотой Рог хотят избавить от стоков в будущем году

Бухту Золотой Рог во Владивостоке планируется полностью очистить от сточных вод в 2019 г. За два года из краевого бюджета на эти цели направлено более 350 млн рублей.

Сейчас уже около 85% хозяйственно-бытовых стоков города поступает на современные очистные сооружения, в том числе по бухте Золотой Рог – 75%, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации.

Во время подготовки Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 г. в городе построили три комплекса очистных сооружений и реконструировали четвертый. Однако из-за недостроя не все они были сразу введены в строй. В 2013 г. начальник управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета Юрий Пешков на Всероссийском съезде по охране окружающей среды объявил бухту Золотой Рог самой грязной акваторией страны.

Помимо очистки от сточных вод ведутся работы и по ликвидации других загрязнений бухты, отметили в администрации Приморья. В 2017 г. ДВФУ была разработана программа по ликвидации накопленного экологического ущерба Золотого Рога. В рамках исследований выполнено геофизическое обследование дна для выявления затонувших плавсредств, свалок строительного мусора, линз нефтепродуктов, промышленных отходов.

Fishnews