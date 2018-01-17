17 января 2018 года

Дело бывшего главы теруправления Росрыболовства направили в суд

В Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Охотского теруправления Росрыболовства. По версии правоохранителей, он вымогал и получил две крупные взятки.

Бывший глава теруправления обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег через посредника, с вымогательством взятки, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период «красной» путины 2016 г. врио руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства потребовал от предпринимателя, содействующего родовым общинам КМНС в вылове лососевых, деньги за общее покровительство и попустительство по службе. За вознаграждение чиновник пообещал не давать указания подчиненным инспекторам о проведении дополнительных и регулярных проверок родовых общин и предпринимателя на соблюдение правил рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК России по Магаданской области, в период с июня по сентябрь 2016 г. обвиняемый получил частями от предпринимателя через посредника взятку в общей сумме 2 млн 800 тыс. рублей.

Также следствие установило, что в прошлогоднюю путину, уже являясь руководителем теруправления, чиновник намеренно создал условия, парализующие рыболовство для двух родовых общин. После этого он вновь потребовал взятку у того же предпринимателя за ослабление режима проверок.

23 июля 2017 г. экс-главу теруправления задержали в Магадане с поличным после получения части очередной взятки. Он намеревался незаконно получить 4 млн рублей, полагают в следственном управлении. Преступную деятельность выявили оперативные сотрудники регионального УФСБ России.

Уголовное дело с утвержденным областной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Fishnews