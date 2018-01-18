18 января 2018 года

Сергей Лелюхин: Российская рыбная биржа обретает прописку и международное имя

За последние полгода вопрос развития биржевой торговли рыбопродукцией вышел на иной уровень. За проектом, который с 2014 г. реализуют Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом», теперь следят в госструктурах и финансовых организациях Китая, Южной Кореи и, наконец, в самой России.

О ключевых событиях последних месяцев, которые привели к таким результатам, журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Планы по строительству во Владивостоке комплекса для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией получили широкое освещение в июне на российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Важным событием, по словам собеседника издания, стало подписание соглашения с Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР о схеме финансирования строительства биржевого комплекса во Владивостоке. А по итогам переговоров с руководством Харбинского филиала Банка развития Китая (China Development Bank) было принято положительное решение о выделении «Дальневосточному аукционному рыбному дому» через программу сотрудничества с Россельхозбанком 1 млрд рублей на строительство биржевого комплекса.

Следующим ключевым событием прошедшего года для ДАРД стало приглашение Росрыболовства представить биржевую площадку на объединенном стенде федерального агентства и рыбопромышленников на площадке ВЭФ. Проект реализовывался совместно с отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group. Удалось привлечь большое внимание со стороны посетителей стенда – российских и зарубежных бизнесменов и политиков, а также популяризировать биржевую форму торговли рыбопродукцией среди партнеров из стран АТР, сообщил Сергей Лелюхин.

Сегодня на бирже зарегистрировано в общей сложности 32 компании, включая 5 иностранных. «Дальневосточный аукционный рыбный дом» ведет работу с зарубежными коллегами для создания опорных точек в этих странах и вовлечения в проект новых участников.

По словам Сергея Лелюхина, такой интерес к появлению полноценной рыбной биржи в России, особенно со стороны иностранных партнеров, объясняется рядом моментов. «Прежде всего, мы можем говорить о роли биржи в качестве ценового индикатора, в том числе на международном рынке», – отмечает гендиректор АО «ДАРД». Кроме того, биржа – это гарантия безопасности торговых операций, которую не могут обеспечить сделки с компаниями-перепродавцами – для иностранных покупателей это очень важный аспект, добавил он.

Но для того чтобы биржа работала эффективно, необходима соответствующая инфраструктура, с собственными современными холодильными мощностями, складами и смотровыми площадками, обратил внимание Сергей Лелюхин. «Такой комплекс будет выполнять несколько важных функций. С одной стороны, это базис поставки, куда продукция поставляется до начала биржевых торгов. С другой – это дополнительная проверка качества продукции и обеспечение надлежащих условий хранения. И, наконец, это безопасность сделок: понятно, если продукция будет находиться на биржевом складе, отгружена она будет оттуда только покупателю.

Использование такого комплекса выгодно и государству (прозрачная система, которая легко контролируется), и покупателям (доверие биржевой площадке становится на порядок выше), и даже конечным потребителям (за счет уменьшения числа посредников цены становятся ниже)», – уверен глава аукционного рыбного дома.

В настоящий момент АО «ДАРД» приступило к активной фазе реализации проекта строительства самого комплекса во Владивостоке. Проведена серия переговоров с руководством Россельхозбанка и администрацией Приморского края. По словам Сергея Лелюхина, губернатор Андрей Тарасенко поддержал идею создания международного биржевого центра в столице Приморья, который будет иметь колоссальное значение для развития торговли рыбой и морепродуктами в целом.

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