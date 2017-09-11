11 сентября 2017 года

ВЭФ дал импульс биржевым торгам российской рыбой

На Восточном экономическом форуме по инициативе Росрыболовства впервые в истории подобных мероприятий состоялись биржевые торги отечественной рыбопродукцией. Они не только привлекли новых участников, но и вызвали большой интерес к проекту со стороны инвесторов из АТР.

Торги в современном формате

Во время третьего по счету ВЭФ прямо на объединенном стенде рыбопромышленников и Росрыболовства демонстрировался ход биржевых торгов рыбой и морепродуктами. Причем можно было не только в реальном времени наблюдать за процессом, но и прямо на месте заключать сделки.

Главным инициатором этих торгов на форуме выступило Росрыболовство, руководитель федерального агентства Илья Шестаков дал старт продажам. Он напомнил, что развитие альтернативных каналов сбыта рыбной продукции, в том числе аукционов и биржевых торгов, – одно из поручений руководства страны. «Гарантия реализации продукции является важным стимулом для предприятий наращивать объемы вылова и производства. Кроме того, такой вид торговли позволяет сократить число посредников, что должно позитивно отразиться на цене в конечной точке продажи. В связи с этим мы приветствуем в числе участников-закупщиков представителей ретейла», – отметил глава ведомства.

Ход торгов отображался на большом экране стенда, а специальная интерактивная панель позволяла быстро ознакомиться со списком товаров, посмотреть их фотографии и совершить сделку. Продавались как замороженные уловы (минтай-«безголовка», командорский кальмар, кета, креветка), так и живые морепродукты (спизула, корбикула, морской еж), а также готовая продукция (трепанг на меду, лососевая соломка, рыбий жир в капсулах).

«Торги проходили на площадке Биржи «Санкт-Петербург», было выставлено 7,2 тыс. тонн рыбопродукции свыше 80 наименований. Участвовало порядка 30 компаний - как покупателей, так и производителей. Цены очень демократичные, например, рыбные консервы - от 25 рублей за банку. А капсулированный рыбий жир у нас вообще стоит втрое дешевле, чем в Корее», - рассказал Fishnews генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин. Он подчеркнул, что биржа - это универсальный мировой инструмент, за рубежом хотят приобретать рыбу и морепродукты цивилизованно, по прозрачным схемам, в том числе через биржевые торги. Представители соседних азиатских стран заинтересованы не только в покупках на российской бирже, но и в развитии сервиса этой площадки: в частности, чтобы она распространялась на территорию Республики Корея.

Генеральный директор Биржи «Санкт-Петербург» Павел Иванов обратил внимание, что работа биржи и не прекращалась, просто два дня ВЭФ торги велись по времени Владивостока, а не по московскому.

Интерес бизнеса и высоких кругов

Биржевая площадка на стенде вызвала большой интерес. Помимо рыбопромышленных компаний, с работой биржи знакомились представители органов власти, в том числе губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Бизнес Сахалина и Курил уже сотрудничает с «Дальневосточным аукционным рыбным домом», теперь глава региона своими глазами увидел, как проходят торги. Олег Кожемяко с большим интересом ознакомился с процессом и обещал содействовать развитию проекта.

С представителями биржи провели переговоры член Совета Федерации Людмила Талабаева, президент «Опоры России» Александр Калинин, вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Он планирует поднять в клубе тему биржевых торгов, которая затрагивает интересы ведущих стран АТР.

Очень заинтересовала биржа и зарубежных гостей. Министр морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чун детально изучил работу биржевой площадки и позитивно оценил сам факт развития биржевой торговли в России. В ближайшее время министерство проработает вопрос сотрудничества российской биржевой площадки и аукционного комплекса в Пусане. Ким Ён Чун обещал начать диалог в этом направлении в самое ближайшее время.

Переговоры АО «ДАРД» провел и с представителями бизнеса КНР, в частности с председателем правления «Китайской сибирской компанией развития агротехнологий» Яном Бо. Также гостями площадки стали главы японских компаний: генеральный директор «Мицуру – Буцурю» (оптовая торговля морепродуктами) Чёгути Мицуру, глава «Уэдо Сётэн» Тосики Уэда. Кроме того, закупать российскую рыбопродукцию через биржу выразила желание крупная корпорация из Монголии.

Изучали работу биржи и отечественные рыбопромышленники. Так, деловую встречу с Сергеем Лелюхиным провел заместитель генерального директора по связям с государственными органами «Русской рыбопромышленной компании» Анатолий Володин.

С представителями крупного бизнеса обсуждался вопрос о строительстве и совершенствовании инфраструктуры для биржевых торгов. «Александр Калинин и Людмила Талабаева обещали свою поддержку, скепсиса не было, оценки – сугубо положительные», - рассказал гендиректор АО «ДАРД». Всем понравилось оформление, представление материала, что можно было посмотреть фотографии продукции, наблюдать за ходом торгов, пройти краткий курс обучения, ознакомиться с географией резидентов и компаний-нерезидентов.

Сергей Лелюхин считает, что биржевая площадка на Восточном экономическом форуме – очень удачное решение и своевременное Росрыболовства: демонстрируется реальное выполнение поручения, которое президент Владимир Путин дал о развитии аукционной и биржевой торговли.

Уловы Дальнего Востока пользовались спросом

За время ВЭФ на бирже состоялось несколько крупных сделок. Так, компания «ТРК Океан» купила 100 тонн живой спизулы у сахалинского ООО «Южный терминал». Еще «Южный терминал» реализовал 100 тонн кеты. Кроме того, популярностью пользовалась эксклюзивная продукция - трепанг на меду от Дальрыбвтуза и медовая композиция с икрой морского ежа от Дальневосточного отделения РАН.

Корейская компания JISUNG CO приобрела у ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» 100 тонн командорского кальмара. Если сделка окажется удачной, эта же компания купит у НБАМРа через биржу еще 2 тыс. тонн кальмара. Кроме того, JISUNG CO проявила большой интерес к углохвостой креветке и собирается взять в России 100 тонн этого продукта.

Внимание корейского бизнеса к бирже привлекла компания Global Business Consulting Group, с которой АО «ДАРД» заключило соглашение о сотрудничестве. Эта компания представляет интересы «Дальневосточного аукционного рыбного дома» в Южной Корее. «Благодаря Global Business Consulting и активности ее руководителя Се Донг Чоя на бирже сформировался пакет заявок, в том числе на крупные партии российской рыбы и морепродуктов. Корейцев интересуют крабы, тихоокеанский кальмар и другие товары», - отметил Сергей Лелюхин.

Он подчеркнул, что совершенные сделки – очень хороший итог презентации биржи на ВЭФ. «Задача – наглядно показать новый инструмент реализации уловов – выполнена», - заявил гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома».

Переговоры вышли за рамки форума

Биржевая площадка вызвала всплеск интереса со стороны деловых кругов Японии, Китая и Республики Корея. Уже после окончания ВЭФ целая серия деловых встреч с представителями бизнеса этих стран прошла в офисе «Дальневосточного аукционного рыбного дома». Также ДАРД разработал стратегию совместных действий с генеральным директором «Южного терминала» Арсланом Висаидовым и главой Биржи «Санкт-Петербург» Павлом Ивановым. Кроме того, Павел Иванов провел дополнительную серию переговоров со специалистами Центрального банка и других ведомств.

В проект придут корейские инвестиции

На форуме «Дальневосточный аукционный рыбный дом», администрация Приморского края и корейская компания DNG GLOBAL CO подписали трехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта. В течение полугода партнер из Южной Кореи вложит 100 млн рублей в строительство комплекса для биржевой и аукционной торговли во Владивостоке.

«Отдача от работы на форуме очевидна – во-первых, мы подстегнули интерес к бирже как наших, так и зарубежных рыбопромышленников, а во-вторых – привлекли инвестиции в развитие этого проекта», - резюмировал Сергей Лелюхин.

Fishnews