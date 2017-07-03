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Перспективы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудили 30 июня на международной конференции во Владивостоке

Российскую рыбную биржу презентовали на международной конференции

Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития в России биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных участников международной конференции во Владивостоке.

Перспективы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудили 30 июня в столице Приморья. Большой интерес тема экспорта российской рыбопродукции в страны АТР и перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР вызвала у иностранных гостей. В своем приветственном генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбин обратил внимание на то, что водные биоресурсы сегодня являются одной из основных составляющих российского экспорта в Китай и спрос на российские морепродукты с Дальнего Востока с каждым днем растет. Перспективы сотрудничества генконсул видит не только в сфере торговли, но и в разведении и переработке ВБР. «Китайские предприниматели и инвесторы заинтересованы в долгосрочном развитии сотрудничества в данной сфере, в том числе в реализации российских проектов в этих сферах», – отметил Янь Вэньбин.

Приглашение к сотрудничеству прозвучало и от Фан Чжунчжи, вице-мэра Суйфэньхэ, – на территорию этого приграничного города российские рыба и морепродукты сегодня могут завозиться даже в живом виде.

Особое место вопросы рыболовства и торговли ВБР занимают в отношениях между Россией и Японией. Как отметил на конференции консул Японии во Владивостоке Косукэ Икэда, сегодня сотрудничество двух стран вышло на новый уровень. В свете этой работы перспектива формирования на Дальнем Востоке России условий для развития биржевой и аукционной торговли ВБР вызывает у Японии большой интерес, отметил он. Причем не только на экспорт, но и для внутреннего российского рынка, т.к. вопрос формирования цены на потребительскую продукцию вызывает вопрос даже у иностранцев в России: «Почему во Владивостоке рыба такая дорогая?» – поинтересовался г-н Икэда уже с позиции простого покупателя.

Ответ на этот вопрос, по мнению генерального директора АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергея Лелюхина, прост: всему виной неэффективная система сбыта. «С одной стороны, она допускает присутствие в цепочке ценообразования большого числа посредников, с другой стороны, использовать различные «серые схемы» сбыта», – пояснил он. «Вместе с тем вся рыбопродукция, производимая в России, не может реализовываться на внутреннем рынке. Поэтому в своих поручениях президент Владимир Путин прямо указал на необходимость реализации такой продукции на экспорт через биржевые торги», – обратил внимание гендиретор АО «ДАРД».

За три года работы на площадке Биржи «Санкт-Петербург», по словам Сергея Лелюхина, удалось отработать механизм как биржевых, так и аукционных торгов водными биоресурсами и продукцией из них, а также торгов контрактами на поставку будущих уловов. К сотрудничеству привлекаются и бизнес, и госструктуры: на сегодняшний день у АО «ДАРД» заключены соглашения с властями Камчатского и Приморского краев, Сахалинской области и Республики Крым. Кроме того, на российскую биржу получили доступ компании – нерезиденты Российской Федерации, которые могут участвовать в торгах как напрямую, так и через брокеров. «На сегодня у нас подписано несколько брокерских соглашений с компаниями из Кореи, Японии и Китая. В феврале была совершена первая экспортная сделка с использованием механизма брокерства», – сообщил Сергей Лелюхин.

Следующим этапом развития биржевой и аукционной рыбной площадки должно стать создание собственной инфраструктуры: строительство во Владивостоке оптово-распределительного центра, многоэтажного холодильника, рассчитанного на хранение 10 тыс. тонн продукции, и рыбоперерабатывающих мощностей. Соглашение о реализации этого проекта в рамках IV ЭКСПО в Харбине подписали АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Хэйлунцзянская корпорация по технико-экономическому сотрудничеству КНР.

«Действительно, актуальность проблемы создания аукционных и биржевых торгов очевидна, и два поручения президента России яркое тому подтверждение», – отметил генеральный директор ООО «Южный терминал» Арслан Висаидов. Эта компания совместно с АО «ДАРД» планирует реализовать в порту Корсаков проект по созданию условий и инфраструктуры для электронной торговли водными биоресурсами.

Сегодня, по словам главы сахалинской компании, прибрежные регионы испытывают серьезные трудности с портовой инфраструктурой: разрушенные гидротехнические сооружения, дефицит холодильных мощностей, отсутствие логистических структур. «Все эти проблемы и развернули в конце 80-х годов российских рыбаков в порты зарубежных стран, в частности АТР, – констатировал директор ООО «Южный терминал». – Не могу сказать, что это был верный выбор, но в то время рыбная отрасль испытывала колоссальную неразбериху с законодательством и с организацией распределения квот ВБР. Но в 2004 году с принятием закона о рыболовстве ситуация в рыбной промышленности кардинально поменялась». Сегодня, по словам Арслана Висаидова, отрасль опять стоит на пороге новой для себя эпохи. «И по новым актуальным правилам на первый план выходит в том числе вопрос создания аукционных и биржевых торгов нашими ресурсами и развитие отечественного берега», – подчеркнул он.

В рамках конференции также были подняты вопросы социально-экономического характера, связанные с состоянием внутреннего потребительского рынка Приморья и Дальнего Востока в целом и экспортом рыбопродукции; проблемы ННН-промысла, рыбопереработки и др.

Также руководство АО «ДАРД» и Дальрыбвтуза подписали договор о взаимодействии и сотрудничестве по реализации научных и образовательных проектов.

В завершение конференции для ее участников были проведены реальные биржевые торги в онлайн-формате. Успешно завершившаяся сделка была оформлена в течение 5 минут, контрактом в данном случае послужила биржевая выписка. «Сама торговая система достаточно простая, понятная. Самое главное, что на такой площадке выставляется качественная, проверенная продукция от реальных поставщиков», – заявила Fishnews почетный консул Республики Индонезия во Владивостоке Мария Максудинова. Особо она отметила актуальность этого момента для иностранных покупателей российской продукции, которые, к сожалению, нередко становятся жертвами недобросовестных продавцов. «Это перспективный, на мой взгляд, проект и хорошие возможности для расширения рынка», – поделилась мнением участница конференции.

Организаторами международной конференции выступили Дальрыбвтуз, АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Приморское краевое отделение ООО МСП «Опора России».

Fishnews

  • Перспективы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудили 30 июня на международной конференции во Владивостоке
  • Перспективы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудили 30 июня на международной конференции во Владивостоке
  • Перспективы рыбного экспорта и биржевой торговли обсудили 30 июня на международной конференции во Владивостоке
  • Договор о взаимодействии и сотрудничестве по реализации научных и образовательных проектов подписали гендиректор АО «ДАРД» Сергей ЛЕЛЮХИН и врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Николай ЗОРЧЕНКО
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