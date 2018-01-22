22 января 2018 года

«Компенсационного» малька выпускают все больше

За 2017 г. в режиме искусственного воспроизводства в водные объекты переселили 9 млрд 244 млн экземпляров молоди. При этом объем «компенсационных» выпусков по сравнению с 2016 г. вырос более чем в 2,5 раза.

Отечественные рыбоводы увеличили выпуск молоди в режиме искусственного воспроизводства. Прибавка в 2017 г. по сравнению с 2016-м составила 70 млн экземпляров. В основном выпускались частиковые виды рыб - 7 млрд 537,4 млн штук. Тихоокеанских лососей переселили свыше 1 млрд экземпляров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в основном выпуски проводились в рамках государственных заданий. За счет собственных средств организации переселили более 774 млн штук молоди (8,3% от общего объема выпуска). 87% от «частной» выпущенной молоди, или 676 млн штук, – лососевые виды.

Объем выпусков за счет средств организаций увеличивается: прирост в 2017 г. по отношению к предыдущему году составил 62,7 млн штук, отметили в федеральном агентстве.

В целях компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания хозяйственной деятельностью, в 2017 г. выпущено 575,6 млн мальков и личинок. Это на 224,1 млн экземпляров выше уровня предыдущего года и почти в 5 раз больше, чем в 2015 г.

Fishnews