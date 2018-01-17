22 января 2018 года

КНДР вынуждает Японию усилить рыбоохрану

Япония планирует построить два новых патрульных судна и нанять дополнительных сотрудников рыбоохраны для защиты своих вод от браконьеров. Страну восходящего солнца беспокоит нелегальный промысел рыбаков Северной Кореи у банки Ямато.

С инициативой усилить контроль над исключительной экономической зоной Японии выступило Агентство по рыболовству. Для усиления контроля над акваторией в районе банки Ямато планируется создать специальную рабочую группу. По информации портала NHK World, ущерб японских рыбаков от браконьерского промысла северокорейских «коллег» становится все значительнее.

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Кен Сайто призвал чиновников объединить усилия для обеспечения безопасности промысла в ИЭЗ страны. Глава министерства отметил, что браконьерство становится все более вредоносным и изощренным.

Для усиления патрульного отряда в Японии собираются построить два новых судна и нанять еще 6 сотрудников.

По данным японских СМИ, за минувший год значительно увеличилось число северокорейских рыбацких лодок, прибиваемых к японскому берегу. Это считают признаком увеличения браконьерской активности КНДР в водах Японии, сообщает корреспондент Fishnews.