КНДР вынуждает Японию усилить рыбоохрану

17 января 2018 года
Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента РФ поручила изучить возможности объединения РПУ по принципу «одна река – один рыбопромысловый участок».
12 января 2018 года
Одним лишь ужесточением репрессивных мер браконьерство не победить, считает директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников. По его мнению, к вопросу экологических преступлений необходим комплексный подход.
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу до 15 февраля представить предложения по инвестквотам, депутатам предстоит рассмотреть новый законопроект по борьбе с браконьерством, а рыбаки побили рекорд по уловам – с таких новостей начался новый год.
11 января 2018 года
Экспорт креветки из Вьетнама по итогам прошлого года достиг 3,8 млрд долларов - на 700 млн долларов больше, чем в 2016 г. Прогноз Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) превышен на 400 млн долларов.
09 января 2018 года
Организация Объединенных Наций утвердила Международный день борьбы с ННН-промыслом – 5 июня. В этот день в 2016 г. вступило в силу соглашение ФАО о мерах государства порта.
29 декабря 2017 года
По предварительным данным, в 2018 г. в Сахалинской области можно будет выловить около 86 тыс. тонн горбуши и 29,2 тыс. тонн кеты. Основания для оптимизма ученым дают хорошие скаты молоди горбуши на северо-востоке Сахалина и Итурупе, однако в ряде районов ситуация не столь благополучна.
22 января 2018 года
Росрыболовство с 26 по 28 февраля проведет аукцион по продаже долей квот для промышленного и прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне. На продажу выставят объемы палтусов, а также камбал и трески – всего 58 лотов.
Внесены изменения в правила рыболовства для Западного бассейна. Поправки касаются, в частности, оснащения флота ТСК, подачи судовых суточных донесений, а также сроков и орудий промысла в Новгородской области.
Антимонопольная служба разместила ролик, посвященный итогам работы ведомства в сфере природных ресурсов за 2017 г. В рыбной отрасли ФАС отметила выхода постановления об инвестиционных квотах.
За 2017 г. в режиме искусственного воспроизводства в водные объекты переселили 9 млрд 244 млн экземпляров молоди. При этом объем «компенсационных» выпусков по сравнению с 2016 г. вырос более чем в 2,5 раза.
В Еврейской автономной области таможенники и сотрудники ФСБ изъяли более 420 кг сушеного трепанга, следовавшего через границу. Вместе с деликатесом в пассажирском автобусе были спрятаны 30 мешков речного песка и изделия из черного металла и свинца.
19 января 2018 года
На этот раз в центре нашего внимания оказался новый приказ Минсельхоза по вопросам выбора вида рыболовства, поручения рабочей группы при Контрольном управлении президента и подготовка к Съезду работников рыбного хозяйства.
Во Владивостоке 15 и 16 февраля пройдет научно-практическая конференция «Наука о море в интересах России». На ней, в частности, представят проект пятилетней программы исследований для рыбного хозяйства.
Подготовку прогноза на лососевую путину рассмотрели специалисты Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основной промысел в этом году должен развернуться на западном побережье полуострова.
Евросоюз разрабатывает новую стратегию борьбы с пластиковым мусором – одним из главных источников загрязнения Мирового океана. Планируется, что все такие отходы будут отправляться на переработку уже к 2030 г.
Парламентарии рекомендовали Минприроды найти общую позицию с научным сообществом по спискам «краснокнижных» животных и не затягивать с решением вопроса о спорных видах.