22 января 2018 года

Expo Solutions Group готовит новые подходы к Брюсселю

Компания Expo Solutions Group усиливает маркетинговую поддержку рыбопромышленных предприятий. Участникам выставки в Брюсселе доступен широкий спектр данных – от анализа состояния европейских рынков до рекомендаций по продвижению наиболее перспективных видов продукции.

Отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group приступил к внедрению новых инструментов в рамках подготовки потенциальных клиентов к выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018 в Бельгии.

«Наши аналитики подробно изучают продукцию компании и представляют глубокий анализ состояния европейских рынков, которые были бы интересны клиенту, с описанием их структуры и объемов в количественном и денежном выражении. По результатам исследований понятна, например, привлекательность продукции клиента в таких странах, как Франция, Италия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Польша и Бельгия, с прогнозом выручки и занимаемой доли рынка», – рассказал Fishnews генеральный директор ESG Иван Фетисов.

По его словам, такой подход позволяет компаниям лучше понимать, какую продукцию везти на выставку в Брюссель, кому и как ее предлагать и почему она сработает на этом рынке. У рыбаков появляется возможность заранее определиться, на что стоит сделать упор и с кем можно установить контакты.

«Мы проводили опрос среди компаний, которые регулярно участвуют в отраслевых выставках за рубежом и внутри страны. Все сказали, что такой подход для них интересен», – отметил руководитель Expo Solutions Group.

Кроме того, команда аналитиков и маркетологов ESG активно изучает инструменты отраслевого маркетинга, которые применяются в рыбной индустрии. «Практика показывает, что их не всегда достаточно для более широкого и глубокого охвата рынка. В связи с этим мы разрабатываем новые решения для наших клиентов в области консолидации, интеграции и популяризации рыбной продукции», – уточнил Иван Фетисов.

Брюссельская Seafood Expo Global / Seafood Processing Global – крупнейшая международная выставка морепродуктов и оборудования для рыбной промышленности, которую ежегодно посещают десятки тысяч покупателей и переработчиков рыбной продукции со всего мира. В этом году она пройдет с 24 по 26 апреля в выставочном комплексе Brussels Expo.

В составе павильона Российской Федерации в выставке участвуют 13 ведущих рыбопромышленных компаний. В их числе – Южно-Курильский рыбокомбинат, ГК «ФОР», ГК «Ф.Э.С.Т», Находкинская база активного морского рыболовства, Русская рыбопромышленная компания, «Сигма Марин Технолоджи», АО «Норебо» и другие.

Fishnews