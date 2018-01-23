Зауралье подсчитало рыбные «трофеи»

23 января 2018 года
Крупнейшие организации отрасли планируют принять участие во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. На важнейшем мероприятии соберутся представители из разных регионов.
Аукцион на право пользования рыбоводными участками в Вологодской области проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Всего предполагается распределить 9 РВУ для индустриальной аквакультуры.
22 января 2018 года
К предложению объединять рыбопромысловые участки по принципу «одна река – один РПУ» в регионах Дальнего Востока отнеслись настороженно. Здесь нужно помнить о действующих договорах, специфике водных объектов, напоминают опрошенные эксперты.
Росрыболовство с 26 по 28 февраля проведет аукцион по продаже долей квот для промышленного и прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне. На продажу выставят объемы палтусов, а также камбал и трески – всего 58 лотов.
За 2017 г. в режиме искусственного воспроизводства в водные объекты переселили 9 млрд 244 млн экземпляров молоди. При этом объем «компенсационных» выпусков по сравнению с 2016 г. вырос более чем в 2,5 раза.
19 января 2018 года
На этот раз в центре нашего внимания оказался новый приказ Минсельхоза по вопросам выбора вида рыболовства, поручения рабочей группы при Контрольном управлении президента и подготовка к Съезду работников рыбного хозяйства.
23 января 2018 года
С 30 января по 1 февраля в Москве пройдет XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария - 2018». На ней представят и последние достижения в области аквакультуры.
Опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала завершена. Теперь ожидается выход закона об обязательном использовании программного комплекса.
Крупнейшие организации отрасли планируют принять участие во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. На важнейшем мероприятии соберутся представители из разных регионов.
Единственный способ увеличить запасы угря в Калининградской области - искусственное воспроизводство, считают в АтлантНИРО. Ученые разработали нормы выпуска молоди для озера Виштынецкого, Вислинского и Курсшкого заливов.
ЦСМС определился с терминалами, которые рекомендовано использовать в качестве ТСК на маломерных судах. Образцы оборудования успешно прошли все испытания.
Сахалинские пограничники сообщили о задержании японского судна с сокрытым уловом на борту. По данным российских властей, ССД было подано с искажением.
Аукцион на право пользования рыбоводными участками в Вологодской области проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Всего предполагается распределить 9 РВУ для индустриальной аквакультуры.
22 января 2018 года
Компания Expo Solutions Group усиливает маркетинговую поддержку рыбопромышленных предприятий. Участникам выставки в Брюсселе доступен широкий спектр данных – от анализа состояния европейских рынков до рекомендаций по продвижению наиболее перспективных видов продукции.
К предложению объединять рыбопромысловые участки по принципу «одна река – один РПУ» в регионах Дальнего Востока отнеслись настороженно. Здесь нужно помнить о действующих договорах, специфике водных объектов, напоминают опрошенные эксперты.
Минпромторг подготовил протекционистские поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ. Для поддержки отечественных верфей предлагается запретить использование для каботажа и ряда других работ судов иностранной постройки.