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Зауралье подсчитало рыбные «трофеи»

За прошлый год на водоемах Курганской области добыли и вырастили в общей сложности почти 3,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Рыбопромышленников в основном интересовали сиговые виды.

Годовые итоги по Курганской области подвели в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, промышленный лов принес региону 947,125 тонны рыбы и 528,515 тонны водных беспозвоночных (гаммаруса, артемии, хирономид). В рамках товарного рыбоводства (в том числе искусственного воспроизводства) выращено 1,8 тыс. тонн.

В общую статистику также вошли объемы, освоенные в рамках организации любительского и спортивного рыболовства - 26,417 тонны, мелиоративного лова хищных и малоценных видов рыб – 81,816 тонны.

Из общих уловов 886,046 тонны составил карась, 1,8 тыс. тонн – сиговые виды.

В теруправлении отметили, что стабильно высокие результаты показывают предприятия ООО «Курганрыбхоз» – 819,27 тонны – и ООО «НПФ «Сибирская тема» - 797,672 тонны.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

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