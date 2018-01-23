Рыбоводам предлагают участки в Вологодской области

23 января 2018 года
С 30 января по 1 февраля в Москве пройдет XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария - 2018». На ней представят и последние достижения в области аквакультуры.
Крупнейшие организации отрасли планируют принять участие во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. На важнейшем мероприятии соберутся представители из разных регионов.
Единственный способ увеличить запасы угря в Калининградской области - искусственное воспроизводство, считают в АтлантНИРО. Ученые разработали нормы выпуска молоди для озера Виштынецкого, Вислинского и Курсшкого заливов.
За прошлый год на водоемах Курганской области добыли и вырастили в общей сложности почти 3,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Рыбопромышленников в основном интересовали сиговые виды.
22 января 2018 года
К предложению объединять рыбопромысловые участки по принципу «одна река – один РПУ» в регионах Дальнего Востока отнеслись настороженно. Здесь нужно помнить о действующих договорах, специфике водных объектов, напоминают опрошенные эксперты.
Росрыболовство с 26 по 28 февраля проведет аукцион по продаже долей квот для промышленного и прибрежного рыболовства в Дальневосточном бассейне. На продажу выставят объемы палтусов, а также камбал и трески – всего 58 лотов.
23 января 2018 года
С 30 января по 1 февраля в Москве пройдет XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария - 2018». На ней представят и последние достижения в области аквакультуры.
Опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала завершена. Теперь ожидается выход закона об обязательном использовании программного комплекса.
Крупнейшие организации отрасли планируют принять участие во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. На важнейшем мероприятии соберутся представители из разных регионов.
Единственный способ увеличить запасы угря в Калининградской области - искусственное воспроизводство, считают в АтлантНИРО. Ученые разработали нормы выпуска молоди для озера Виштынецкого, Вислинского и Курсшкого заливов.
ЦСМС определился с терминалами, которые рекомендовано использовать в качестве ТСК на маломерных судах. Образцы оборудования успешно прошли все испытания.
Сахалинские пограничники сообщили о задержании японского судна с сокрытым уловом на борту. По данным российских властей, ССД было подано с искажением.
За прошлый год на водоемах Курганской области добыли и вырастили в общей сложности почти 3,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Рыбопромышленников в основном интересовали сиговые виды.
22 января 2018 года
Компания Expo Solutions Group усиливает маркетинговую поддержку рыбопромышленных предприятий. Участникам выставки в Брюсселе доступен широкий спектр данных – от анализа состояния европейских рынков до рекомендаций по продвижению наиболее перспективных видов продукции.
К предложению объединять рыбопромысловые участки по принципу «одна река – один РПУ» в регионах Дальнего Востока отнеслись настороженно. Здесь нужно помнить о действующих договорах, специфике водных объектов, напоминают опрошенные эксперты.
Минпромторг подготовил протекционистские поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ. Для поддержки отечественных верфей предлагается запретить использование для каботажа и ряда других работ судов иностранной постройки.