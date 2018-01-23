23 января 2018 года

Рыбоводам предлагают участки в Вологодской области

Аукцион на право пользования рыбоводными участками в Вологодской области проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Всего предполагается распределить 9 РВУ для индустриальной аквакультуры.

Заявки принимаются до 22 февраля, сам аукцион предполагается провести 1 марта в Санкт-Петербурге. Документация размещена на официальном сайте torgi.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участки расположены на пресноводных объектах (озерах, водохранилищах и реке Суде) в Белозерском, Вытегорском, Шекснинском и Кадуйском районах. Площадь РВУ — от 4 до 250 га.

С победителями торгов планируется заключить договоры пользования на 25 лет.

Fishnews