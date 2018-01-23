23 января 2018 года

Для маломерного флота подобрали ТСК

ЦСМС определился с терминалами, которые рекомендовано использовать в качестве ТСК на маломерных судах. Образцы оборудования успешно прошли все испытания.

Тестирование спутникового маяка LOOKOUT vsoft FISHERY и терминала Naviset GT-50 PRO ЦСМС проводил с мая по август 2017 г. В ходе испытаний определялись возможности применения оборудования в качестве ТСК, обеспечивающих передачу данных в отраслевую систему мониторинга, для судов рыбопромыслового флота.

Как сообщили Fishnews в Центре системы мониторинга рыболовства и связи, протестированные устройства отвечают всем необходимым требованиям, предъявляемым к судовым ТСК. Они компактны, имеют встроенный приемник ГЛОНАСС и автономное питание, потребляют мало электроэнергии. Кроме того, оборудование защищено от фальсификации данных о местоположении и воздействия климата, может монтироваться вне корабельных помещений, удобно для пломбирования и отличается низкой стоимостью для судовладельца.

В рамках дальнейшего сотрудничества в области разработки доступных ТСК ЦСМС подписал дилерские договоры на поставку оборудования с компаниями ПГ «СервисСофт» и «ОКБ Naviset». Поскольку оба терминала работают на основе спутниковой системы Iridium, договор о сотрудничестве также заключен с компанией-представителем оператора системы связи ООО «СТЭК.КОМ».

Предприятиям рекомендовано использовать это оборудование в качестве ТСК на судах маломерного флота, в том числе для соблюдения приказа ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 и постановления Правительства РФ от 15 августа 2014 г. № 811.

Fishnews