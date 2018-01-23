Для маломерного флота подобрали ТСК

23 января 2018 года
Опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала завершена. Теперь ожидается выход закона об обязательном использовании программного комплекса.
22 января 2018 года
Антимонопольная служба разместила ролик, посвященный итогам работы ведомства в сфере природных ресурсов за 2017 г. В рыбной отрасли ФАС отметила выхода постановления об инвестиционных квотах.
19 января 2018 года
На севере Карелии планируется создать кластер по выращиванию и переработке мидий и водорослей. Инвестпроект стоимостью 21 млн рублей предполагает также строительство туристической инфраструктуры.
Правительство поддержало законопроект «О производстве органической продукции». Воспользоваться его возможностями, по замыслу разработчиков, смогут и предприятия в сфере аквакультуры.
18 января 2018 года
Организации Дальнего Востока активно откликнулись на возможности принять участие в IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Важнейшее для отрасли мероприятие пройдет 27 февраля в Москве.
На заседании 18 января кабмин рассмотрит проект федерального закона «О производстве органической продукции». Предполагается создать систему определения таких товаров.
23 января 2018 года
С 30 января по 1 февраля в Москве пройдет XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария - 2018». На ней представят и последние достижения в области аквакультуры.
Опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала завершена. Теперь ожидается выход закона об обязательном использовании программного комплекса.
Крупнейшие организации отрасли планируют принять участие во Всероссийском съезде работников рыбного хозяйства. На важнейшем мероприятии соберутся представители из разных регионов.
Единственный способ увеличить запасы угря в Калининградской области - искусственное воспроизводство, считают в АтлантНИРО. Ученые разработали нормы выпуска молоди для озера Виштынецкого, Вислинского и Курсшкого заливов.
Сахалинские пограничники сообщили о задержании японского судна с сокрытым уловом на борту. По данным российских властей, ССД было подано с искажением.
Аукцион на право пользования рыбоводными участками в Вологодской области проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Всего предполагается распределить 9 РВУ для индустриальной аквакультуры.
За прошлый год на водоемах Курганской области добыли и вырастили в общей сложности почти 3,4 тыс. тонн водных биоресурсов. Рыбопромышленников в основном интересовали сиговые виды.
22 января 2018 года
Компания Expo Solutions Group усиливает маркетинговую поддержку рыбопромышленных предприятий. Участникам выставки в Брюсселе доступен широкий спектр данных – от анализа состояния европейских рынков до рекомендаций по продвижению наиболее перспективных видов продукции.
К предложению объединять рыбопромысловые участки по принципу «одна река – один РПУ» в регионах Дальнего Востока отнеслись настороженно. Здесь нужно помнить о действующих договорах, специфике водных объектов, напоминают опрошенные эксперты.
Минпромторг подготовил протекционистские поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ. Для поддержки отечественных верфей предлагается запретить использование для каботажа и ряда других работ судов иностранной постройки.