23 января 2018 года

Ассоциацию «Ярусный промысел» возглавил Вячеслав Бычков

Президентом Межрегиональной Ассоциации «Ярусный промысел» избран Вячеслав Бычков. С прошлого года он работал в объединении в должности вице-президента.

Новый президент АЯП был избран на общем собрании организации 22 января. Работу в Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков начал в феврале 2017 г. в качестве вице-президента. До этого он занимался вопросами отрасли в качестве управляющего делами ВАРПЭ, с 2009 по 2012 гг. был заместителем руководителя Росрыболовства, с 2012 по 2013 г. – советником руководителя. Возглавлял Государственную морскую инспекцию департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Сейчас ключевая задача – чтобы предприятия – члены ассоциации успешно прошли перезакрепление долей квот на новый период и продолжали работу в условиях обновленного закона о рыболовстве, рассказал Fishnews Вячеслав Бычков. Также ассоциация продолжит заниматься вопросами устранения избыточных административных барьеров. Важнейшим направлением остается сертификация промысла трески и белокорого палтуса по стандартам Морского попечительского совета (MSC).

Fishnews