На Сахалине определят лучших рыболовов

24 января 2018 года
Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.
В состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уже 55 участников, рассматриваются обращения о вступлении еще от нескольких предприятий. В особом приоритете у организации – прозрачная выработка общих решений, подчеркнул руководитель объединения Максим Козлов.
Правительство РФ исключило рыбную продукцию из сферы действия постановления от 1 декабря 2009 г. № 982: теперь для рыбы есть специальный технический регламент Евразийского экономического союза.
Сахалинские пограничники задержали очередной «подфлажник». На борту судна, по документам являющегося грузовым, обнаружили оборудование для промысла краба, корзины для его перевозки и наживу.
23 января 2018 года
Опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала завершена. Теперь ожидается выход закона об обязательном использовании программного комплекса.
ЦСМС определился с терминалами, которые рекомендовано использовать в качестве ТСК на маломерных судах. Образцы оборудования успешно прошли все испытания.
24 января 2018 года
Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.
Министерство транспорта утвердило Перечень объектов инфраструктуры морского порта. Принятие такого списка предусмотрено обновленным законодательством.
В состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уже 55 участников, рассматриваются обращения о вступлении еще от нескольких предприятий. В особом приоритете у организации – прозрачная выработка общих решений, подчеркнул руководитель объединения Максим Козлов.
К 22 января в Охотском море добыто 149 тыс. тонн минтая - на 35% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Тихоокеанской сельди выловлено 3,1 тыс. тонн.
Предприятия Северного бассейна после двухлетнего моратория возобновят промысел мойвы – до конца марта им нужно освоить 80 тыс. тонн. Для координации промысла в Росрыболовстве создан штаб путины.
Правительство РФ исключило рыбную продукцию из сферы действия постановления от 1 декабря 2009 г. № 982: теперь для рыбы есть специальный технический регламент Евразийского экономического союза.
Одним из ключевых секторов экономики Вьетнама планируется сделать креветководство. Ожидается, что к 2025 г. объем производства деликатеса увеличится до 1,1 млн тонн, а его экспорт - до 10 млрд долларов в год.
Сахалинские пограничники задержали очередной «подфлажник». На борту судна, по документам являющегося грузовым, обнаружили оборудование для промысла краба, корзины для его перевозки и наживу.
23 января 2018 года
Специалисты ТИНРО-Центра предлагают рыбакам добывать дальневосточную сардину (иваси) и скумбрию в зимне-весенний период. Рекомендации ученых основаны на опыте прошлых лет, начиная с 1970-х гг.
Президентом Межрегиональной Ассоциации «Ярусный промысел» избран Вячеслав Бычков. С прошлого года он работал в объединении в должности вице-президента.