24 января 2018 года

На Сахалине определят лучших рыболовов

Началась подготовка к традиционным рыбацким состязаниям «Сахалинский лед». Они пройдут 9 марта на прежнем месте - в устье реки Найбы, организаторы ожидают несколько тысяч участников.

Впервые сахалинцы определили лучших рыбаков в 2012 г. А в 2016 г. количество участников «Сахалинского льда» возросло примерно до двух тысяч, за победу наряду с сахалинцами и курильчанами боролись гости из других регионов России. В прошлом году соревнованиям не смогла помешать даже разыгравшаяся метель.

«Состязания, как и прежде, будут состоять из двух блоков, - рассказал и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных. – Сначала командные соревнования. За отведенное время участникам надо будет поймать максимальное количество рыбы – наваги».

Победители первого этапа станут участниками «рыбацкого биатлона». На «биатлоне» нужно будет пройти через четыре последовательно расположенные зоны, поймав в них по наваге. Лучшим станет тот, кто первым с четырьмя рыбками пересечет финишную черту.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, победителей ждут кубки и ценные призы. Для участников предусмотрены памятные подарки.

Fishnews