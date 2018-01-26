26 января 2018 года

Мексика борется с наркокартелями за собственные воды

Мексика в последние годы предпринимает экстраординарные меры для защиты морских обитателей от браконьеров. Однако рыбаки и наркокартели, причастные к ННН-промыслу, оказывают сопротивление.

Одним из главных источников напряженности между мексиканскими властями и рыбаками в Калифорнийском заливе является использование жаберных сетей для незаконного промысла тотоабы. За 1 кг плавательного пузыря этой рыбы браконьер может выручить порядка 8 тыс. долларов. В Китае это ценное сырье перепродают уже по 20 тыс. долларов за 1 кг. Поэтому промыслом тотоабы, как и других редких видов морских биоресурсов, занимаются и мексиканские наркокартели, диверсифицирующие таким образом свои доходы, сообщает World Politics Review.

Проблема усугубляется тем, что в жаберные сети часто попадается калифорнийская морская свинья – крайне редкий вид, эндемик северной части Калифорнийского залива. По подсчетам специалистов, к ноябрю 2016 г. их уцелело не более 30 особей.

Для решения проблемы мексиканское правительство в последние годы приняло ряд защитных мер. Так, по новому закону о рыболовстве ННН-промысел классифицируется как тяжкое преступление, а группу браконьеров из 3-5 человек могут преследовать как «организованную преступную группу».

К охране морских обитателей подключилась мексиканская армия, использующая для патрулирования вертолеты и морские суда. За два года только в Калифорнийском заливе военные произвели 180 арестов, конфисковали 188 маломерных судов и сняли более 900 орудий лова.

Кроме того, Национальная комиссия по аквакультуре и рыболовству Мексики организовала многоканальную спутниковую коммуникационную систему, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать перемещение рыболовных судов. Власти сотрудничают и с природоохранными организациями. А в октябре прошлого года мексиканское Министерство по вопросам окружающей среды и природных ресурсов даже запустило программу по спасению калифорнийских морских свиней, которую позже пришлось приостановить.

Однако организованная преступность вызывает растущую обеспокоенность в рыболовной отрасли, потому что преступные синдикаты вовлечены во все незаконные промыслы, такие как добыча тотоабы, акулы, луциана, трепанга и других морских обитателей. Как сообщает корреспондент Fishnews, недовольство рыбаков привело к серии атак на госинспекторов, которые ведут борьбу с браконьерским промыслом. Применяется насилие и в отношении союзников властей – природозащитников.

Fishnews