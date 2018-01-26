26 января 2018 года

Развитие рыбной отрасли вошло в стратегию для Камчатки

Правительство Камчатки утвердило стратегию социально-экономического развития края до 2030 г. Отдельное внимание в документе посвящено рыбохозяйственному комплексу.

Министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев рассказал о стратегии в рамках публичного отчета о деятельности ведомства.

По словам Дмитрия Коростелева, подготовка таких документов является одним из важнейших направлений работы министерства. К приоритетам развития территории отнесены рыбохозяйственный, горнодобывающий, туристско-рекреационный, агропромышленный комплексы, энергетика и транспортный комплекс. В стратегии по каждому направлению определены цели, задачи и механизмы их реализации, перечислены основные инвестиционные проекты.

Кроме того, в документе отражены новые механизмы развития, нацеленные на стимулирование раскрытия внутренних резервов экономического роста региона, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Это территория опережающего развития «Камчатка», свободный порт, инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, механизм бесплатного предоставления земельных участков гражданам РФ («дальневосточный гектар») и ряд других.

Министр добавил, что реализация стратегических мероприятий более чем на 80% будет обеспечиваться за счет внебюджетных средств на принципах государственно-частного партнерства, за счет средств институтов развития, международных финансовых институтов, частных инвестиций, в том числе иностранных. Предполагается, что все эти средства будут вкладываться в инфраструктурные, социальные, инновационные, природоохранные и другие проекты.

Дмитрий Коростелев отметил, что с мая по октябрь 2017 г. проект стратегии проходил публичные обсуждения. Он рассматривался в рамках четырех стратегических сессий: развитие туристского потенциала, сельского хозяйства, минерально-сырьевого, рыбохозяйственного комплекса Камчатского края. Кроме того, проект презентовали в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Региональные проблемы развития Дальнего Востока, рассказали министр.

В итоге в январе 2018 г. стратегия была утверждена постановлением краевого правительства. Сейчас идет формирование плана мероприятий по реализации стратегии, он должен быть утвержден в апреле.

Fishnews