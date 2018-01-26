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Руководитель Северо-Западного теруправления Росрыболовства Денис БЕЛЯЕВ. Фото пресс-службы СЗТУ

Рыбоводству Северо-Запада предрекают рост

Об итогах работы отрасли рассказали в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства. В ведомстве отметили активное развитие товарной аквакультуры. Ожидается, что в 2018 г. объемы выращивания достигнут 40 тыс. тонн.

Рыбоводство стало развиваться высокими темпами в условиях политики импортозамещения, заявили в СЗТУ. Общий объем производства в товарной аквакультуре составил 35,1 тыс. тонн. Безусловными лидерами стали Республика Карелия, где выращено 24,8 тыс. тонн разновозрастной рыбы, и Ленинградская область (8,8 тыс. тонн). «В 2018 году ожидается увеличение объемов выращивания товарной аквакультуры в регионах, входящих в зону ответственности управления, до 40 тыс. тонн», – рассказал руководитель СЗТУ Денис Беляев.

На территории Новгородской области в 2017 г. выращено 808 тонн, в Псковской – 359 тонн, в Вологодской – 126 тонн, в Архангельской – 111 тонн, в Коми – 101 тонна.

Аквакультура получает участки

В 2017 г. управление провело 14 аукционов по закреплению рыбоводных участков для осуществления индустриальной и (или) пастбищной аквакультуры. Наибольшим вниманием пользуются рыбоводные участки в Карелии. Так, по итогам торгов цена на РВУ площадью 9,6 га на озере Остерозеро Медвежьегорского района составила 1,5 млн рублей при начальной цене 3,1 тыс. рублей. Цена на участок площадью 1,3 га на Хижозере Кондопожского района в итоге превысила 1,1 млн рублей при начальной ставке 416 рублей.

Всего по результатам аукционов заключено 42 договора о пользовании РВУ, в федеральный бюджет поступило почти 8 млн рублей.

По уловам лидирует Поморье

Общий вылов водных биоресурсов, по словам Дениса Беляева, составил 272,9 тыс. тонн. Лидерами стали Архангельская область – 139,6 тыс. тонн, Карелия – 83,3 тыс. тонн и Ленинградская область – 23 тыс. тонн. На территории Санкт-Петербурга вылов составил 5,3 тыс. тонн.

Приоритеты на 2018 год

Говоря о главных задачах на предстоящий год, руководитель теруправления подчеркнул, что планируется уделить большое внимание вопросам развития аквакультуры, пресечению браконьерства, продолжить международное сотрудничество рыбоохранных ведомств на трансграничных водоемах.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурабраконьерстворосрыболовство

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