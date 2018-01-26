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Руководитель ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ рассказал журналистам о Национальном плане развития конкуренции в РФ

На биржу – за преференциями

Привлечь больше участников товарных рынков к биржевой торговле можно за счет налоговых и таможенных преференций, а также конкурентной цены и эффекта демонополизации, считает глава ФАС Игорь Артемьев.

Развитие биржевой торговли в указе президента от 21 декабря 2017 г. № 618 определено как один из основополагающих принципов госполитики по развитию конкуренции. В рамках Национального плана развития конкуренции в РФ предусмотрено системное развитие организованных торгов на товарных рынках, в том числе путем стимулирования и привлечения хозяйствующих субъектов к участию в биржевых торгах.

По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, активное продвижение биржевой торговли на таких разных рынках, как лес, удобрения, система госзакупок, торги газом и нефтепродуктами приводит, прежде всего, к демонополизации рынка. «Это самое главное. Не индикаторы цен важны в биржевой торговле, а демонополизация. Когда ты не идешь к монополии, не унижаешься, не платишь взяток», – заявил он на пресс-конференции 25 января.

Этот процесс в ведомстве видят как «совершенствование правил от простой торговли с небольшим количеством участников к простой торговле с большим количеством участников». «Конкуренция непосредственная на бирже происходит, это очень хорошо. Формируются ценовые индикаторы, формируется фьючерсный рынок, осуществляется хеджирование валютных рисков, целый ряд финансовых инструментов появляется самых современных – от самых современных способов конверсии валют до оказания различного рода услуг, клиринг и все остальное. Это все касается защитной части экономики», – перечислил глава ФАС преимущества биржевых торгов.

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews о мерах стимулирования, которые могут помочь в привлечении участников рынка на биржу, Игорь Артемьев в первую очередь выделил налоговые послабления.

«Конечно, мы мечтаем и уже десять лет говорили с нашим Минфином о том, что должны быть определенные налоговые преференции, потому что это очень важно», – отметил он. Руководитель антимонопольной службы добавил, что «с точки зрения потребителя спрос на такую продукцию огромен из-за соображений демонополизации и необращения к монополистам».

«Нужны налоговые преференции, безусловно, или система каких-то вычетов, возможно, таможенные преференции. Потому что если на биржевом рынке продан товар, то соответственно, если существуют какие-то вывозные пошлины, я думаю, что их быть не должно для таких товаров. Тогда мы будем сильно стимулировать это и, кроме того, увеличим объемы поставок. Дальше, если все это происходит нормальным образом, то мы имеем совершенно открытый чистый конкурентный рынок, и эффективность его будет оптимальна», – заключил Игорь Артемьев.

Fishnews
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