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Аквафермеров ждет новый закон

Проект федерального закона «О производстве органической продукции» внесен в Госдуму. Документ предусматривает введение принципов выпуска таких товаров, создание реестра производителей, использование специальной маркировки.

Законопроект о производстве органической продукции подготовил Минсельхоз, документ одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности, а потом и сам кабмин.

В пояснительной записке отмечено, что пока рынок органической продукции в России функционирует стихийно. Авторы документа подчеркнули, что отсутствие в стране нормативно-правового регулирования в этой области не позволяет Российской Федерации выступать полноценным участником на международном рынке органической продукции. Внутри же страны недобросовестные производители пока могут безосновательно маркировать свои товары как «органические», «экологические», «биологические», вводя потребителей в заблуждение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект предлагает понимать под органической продукцию растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде. Речь идет о продукции, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, изготовленной в соответствии с принципами производства органической продукции.

При этом документ не распространяется, в частности, на продукцию рыболовства в натуральном или переработанном виде, молодь, личинок и другой посадочный материал для искусственного воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов.

Предусматривается, что производство органической продукции должно быть отделено от изготовления неорганической. Также в числе принципов производства «органики» - ограничение применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов. Нельзя применять генно-инженерно-модифицированные и трансгенные организмы и продукцию, их содержащую, использовать ионизирующее излучение для обработки товара. Принципы производства органической продукции предусматривают выбор пород или видов животных с учетом их способности приспосабливаться к местным условиям, жизнеспособности и устойчивости к болезням.

Кроме того, запрещается использовать технику трансплантации эмбрионов, клонирования и методы генной инженерии. Нельзя применять вещества и методы, которые восстанавливают свойства, утерянные в процессе переработки и хранения органической продукции. Также производители «органики» должны упаковывать ее в материалы, оказывающие минимальное негативное воздействие на продукцию и окружающую среду.

Законопроект предусматривает добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции. После получения сертификата производитель сможет маркировать свой товар специальным знаком. За использование такого изображения без сертификата будут привлекать к административной ответственности.

Сведения о производителях органической продукции и выпускаемых ими товарах соберут в едином государственном реестре. Эта информация будет открыто публиковаться в интернете.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительство

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