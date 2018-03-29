29 марта 2018 года

Инвестквоты – процесс запущен

Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.

Три договора на инвестквоты заключены с камчатским РК им. Ленина, один договор – с компанией «Гранис». От лица Росрыболовства договоры подписал глава ведомства Илья Шестаков, от «Граниса» – замдиректора Дмитрий Макаренко, от РК им. Ленина – председатель колхоза Сергей Тарусов. На торжественной церемонии присутствовал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, сообщает корреспондент Fishnews.

Компания «Гранис» обязалась построить под инвестквоты береговой завод в Сахалинской области, строительство предполагается завершить в сентябре 2019 г. Объем инвестиций – 350 млн рублей. По классификации, определенной постановлением правительства, это объект инвестиций типа «Д-3» – завод по переработке малой мощности под водные биоресурсы Северных Курил.

Рыболовецкий колхоз им. Ленина рассчитывает получить доли квот под строительство трех среднетоннажных судов для Дальневосточного бассейна (объект инвестиций типа «Г-1»). Обеспечить такой флот предполагается квотами разнорыбицы на Восточной Камчатке. Строительство трех траулеров-сейнеров ведется на заводе «Янтарь» в Калининграде и должно завершиться в 2019 г. Объем инвестиций оценивается более чем в 4 млрд рублей.

Согласно законодательству, получать объемы для освоения в рамках инвестквот пользователи будут уже после введения объекта инвестиций – судна или завода – в эксплуатацию.

Всего в феврале специальная межведомственная комиссия отобрала для закрепления долей квот 10 инвестиционных проектов. Еще 46 проектов допущены к участию в аукционе на понижение: по Северному бассейну такая процедура запланирована на 2 апреля, по Дальнему Востоку – на 3 апреля.

Fishnews