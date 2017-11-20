20 ноября 2017 года

Камчатка опробовала возможности российского судостроения

На заводе «Янтарь» в Калининграде спустили на воду рыбопромысловое судно, построенное для камчатского Колхоза имени Ленина. Проект будет претендовать на инвестиционные квоты.

Траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец» спустили на воду со стапеля «Буревестник». В рамках следующего этапа специалисты завода оснастят судно современным оборудованием, необходимым для эффективного промысла. «Ленинец» - многофункциональное судно, предназначенное для добычи различных видов водных биоресурсов, в том числе дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Оно позволит вести промысел донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковым неводом.

Длина судна – 50,6 м, ширина – 12 м, мощность главного двигателя – около 2200 кВт. Траулер оснастят мощными холодильными установками, которые при доставке улова на берег позволят до 7 суток сохранять сырец высокого качества. Заказчику судно передадут в 2018 г.

Камчатское предприятие одно из первых в современной России приступило к строительству нового флота. Суда подобного типа для отечественных заказчиков в стране не строили более 20 лет, отметили в пресс-службе краевого правительства.

«Линейка судов, которая строится на «Янтаре», будет востребована не только на Дальнем Востоке, но и среди рыбацких предприятий по всей России. Дело в том, что суда эти универсальные. Он обладают широкими возможностями для промысла», – отметил председатель Колхоза имени Ленина Сергей Тарусов. Практически все объекты промысла на Дальнем Востоке такие суда смогут добывать самостоятельно. «Мы надеемся, что в августе 2018 года мы примем пароход и уже в ноябре он приступит к промыслу на Камчатке», – рассказал руководитель предприятия.

«Сегодня у нас большой праздник, мы спускаем на воду головное судно из серии трех судов – траулер-сейнер «Ленинец», разработанный норвежским проектантом по заказу «Колхоза имени Ленина». Мы открываем новую страницу в истории нашего предприятия. Мы на деле, на железе реализуем новую стратегию по развитию гражданского судостроения», – отметил генеральный директор завода «Янтарь» Эдуард Ефимов.

«Проект, действительно, уникальный, он дает возможность работать практически во всем бассейне Дальнего Востока и доставлять продукцию без ущерба для ее качества в порты. Сегодня перед добывающими компаниями открываются новые возможности, в том числе и для размещения заказов на строительство подобного рода судов. Даже Колхоз имени Ленина намерен сформировать еще один заказ, правда, на суда другого класса, с другим оборудованием. Обновление рыбодобывающего флота востребовано, и вводимые инвестиционные квоты в рыбной промышленности реализации этой задачи будут способствовать», – считает губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Остальные два судна, заказанные камчатским предприятием на «Янтаре», должны быть сданы до конца 2019 г., рассказали Fishnews в пресс-службе правительства. Общая стоимость проекта – порядка 4 млрд рублей. В ближайшее время компания планирует направить в Росрыболовство заявку на инвестквоты. В числе проектов Колхоза имени Ленина – не только обновление флота, но и строительство двух мощных рыбоперерабатывающих заводов на побережье Камчатки: в Петропавловске-Камчатском и в поселке Октябрьский.

«В следующем году мы надеемся начать работать над еще одним новым проектом. Это суда кормового траления, они примерно с теми же функциями, но немного больше по размерам и водоизмещению. В январе-феврале планируем определяться с проектантами», - сказал Сергей Тарусов.

Росрыболовство рассчитывает на рекорды

Как отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, введение инвестиционных квот в России должно стимулировать рыбопромышленников к реализации новых проектов в судостроении и создании современных перерабатывающих мощностей. По словам главы федерального агентства, в последние годы вылов в стране растет. Строительство судов подобного класса позволит увеличить объемы и сделать добычу водных биоресурсов более эффективной.

«Если в прошлом году мы побили рекорд за последние 20 лет: выловили практически 4,8 млн тонн, то в этом году мы идем с опережением на 2,5%. Думаю, эту динамику мы сохраним. И еще один рекорд мы побьем. Это, действительно, успех наших рыбопромышленников», – заявил Илья Шестаков. Он добавил, что при введении современных судов объемы можно будет довести до уровня свыше 5 млн тонн.

Рекордным по уловам 2017 год может стать и для Камчатки. По данным на конец ноября, рыбаки края взяли более 1 млн тонн.

«Думаю, что в этом году мы сможем добыть порядка 1 млн 200 тыс. тонн. Это очень высокая цифра. Такого объема биоресурсов рыбаки Камчатки с советских времен не добывали. Поэтому я надеюсь, что этот год будет своего рода прорывным для отрасли в целом, что наши рыбаки будут с уверенностью смотреть в будущее и инвестировать средства в эту отрасль», – отметил Владимир Илюхин.

Fishnews