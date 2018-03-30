Новости
Virile в Авачинской бухте. Фото Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району

Капитан «подфлажника» заплатил за краба свободой

На Камчатке осужден капитан судна-«подфлажника», застигнутого в российских водах с браконьерским крабом на борту. Моряка приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу.

Транспортный рефрижератор Virile был задержан пограничниками 26 января прошлого года в северной части Тихого океана. Судно было приписано к порту Ломе Тоголезской Республики, экипаж состоял из 20 граждан России и Украины. На борту обнаружили почти 13,5 тыс. живых особей синего краба. Документы, дающие право вести промысел в ИЭЗ РФ, судовой журнал, а также технические средства контроля на Virile отсутствовали. Ущерб водным биоресурсам России превысил 5,5 млн рублей.

Краба выпустили в естественную среду обитания, а судно-нарушитель доставили в порт Петропавловск-Камчатский. В прошлом году Петропавловск-Камчатский горсуд назначил судовладельцу - компании North cargo service (Белиз) - штраф в размере более 27 млн рублей, а Virile конфисковали.

Капитана судили отдельно. Приговор в отношении него был вынесен 29 марта, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. Моряка признали виновным по части 2 статьи 253 (разработка природных ресурсов исключительной экономзоны России без соответствующего разрешения) и части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказанием стали три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 300 тыс. рублей. Также осужденный лишен права занимать должности капитана добывающих, перерабатывающих и транспортных судов на два года.

Fishnews

  • Virile в Авачинской бухте. Фото Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району
  • На борту «подфлажника» пограничники обнаружили более 13 тыс. синих крабов. Фото Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району
    •
    НазадМетки: камчаткакраб

    Похожие новости

    30 марта 2018 года

    Территориальное управление на Камчатке стало лучшим

    Лучшим территориальным управлением Росрыболовства по итогам 2017 г. признано Северо-Восточное ТУ. Глава ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя на расширенном заседании коллегии.

    29 марта 2018 года

    Коллегия Росрыболовства: ключевые заявления руководства отрасли

    Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.

    Илья Шестаков: Либо крабовые инвестквоты, либо аукционы

    Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.

    Инвестквоты – процесс запущен

    Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.

    Камчатка привлекает зарубежные инвестиции

    Китайские предприниматели намерены создать в Петропавловске-Камчатском многофункциональный портово-промышленный парк. Он будет включать, в частности, транзитный грузовой терминал, рыбопромышленный комплекс, судоремонтные и судостроительные кластеры.

    28 марта 2018 года

    На промысле минтая сказывается непогода

    На 27 марта в Охотском море добыто 700 тыс. тонн минтая и 61,6 тыс. тонн сельди. Отставание от уровня прошлого года – 48 тыс. тонн и 5,4 тыс. тонн соответственно.

    Лента новостей

    30 марта 2018 года

    Росрыболовство отреагировало на задержание судна «Норд»

    Росрыболовство приостановило договоренность с Украиной по действиям при выявлении нарушений на промысле. Причиной стало задержание отечественного судна «Норд», которое украинские пограничники вместо порта приписки доставили в Бердянск.

    Минсельхоз предложил ограничение по неводам на Сахалине

    В Сахалинской области предлагается запретить использовать ставные невода с длиной центрального крыла более 1,5 км. Такую меру проект приказа Минсельхоза предусматривает на 2018 г.

    Рыбаков нацеливают на внутренний рынок

    Росрыболовство видит приоритетом для рыбаков реализацию продукции на внутреннем рынке. Для этого в ведомстве усиливают работу с торговыми сетями и готовят меры экономического стимулирования.

    Территориальное управление на Камчатке стало лучшим

    Лучшим территориальным управлением Росрыболовства по итогам 2017 г. признано Северо-Восточное ТУ. Глава ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя на расширенном заседании коллегии.

    Уральскую аквакультуру поддержат субсидиями

    Рыбоводным хозяйствам Челябинской области выплатят субсидии для погашения процентных ставок по кредитам на развитие предприятий. Для осетроводов предусмотрено полное возмещение ставки Центробанка.

    29 марта 2018 года

    Коллегия Росрыболовства: ключевые заявления руководства отрасли

    Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.

    Илья Шестаков: Либо крабовые инвестквоты, либо аукционы

    Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.

    Инвестквоты – процесс запущен

    Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.

    Василий Глущенко остается во главе Росрыбхоза

    На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василий Глущенко был переизбран председателем правления (совета) ассоциации. Члены объединения также определили приоритетные направления развития товарной аквакультуры на ближайшие годы.

    Сенатор напомнила в Минсельхозе о проблеме статуса продукции

    Вопрос определения статуса рыбопродукции, произведенной в открытом море, сенатор Людмила Талабаева обсудила с первым замминистра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Ранее эта тема рассматривалась на встрече парламентария с представителями рыбной промышленности.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какие изменения законодательства вызывают у вас больше всего вопросов?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

    Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

    Андрей ТЕТЕРКИН

    От нового флота – к новым продуктам

    Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

    Заместитель руководителя Росрыболовства

    Василий СОКОЛОВ

    В искусственном воспроизводстве пора расставить приоритеты

    Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование» Андрей АРЕФЬЕВ

    Директор Торгового дома ООО «Технологическое оборудование»

    Андрей АРЕФЬЕВ

    Moon Tech адаптируется под современные требования рыбопереработки

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Крабовые аукционы пугают отсутствием бизнес-логики

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай БОНДАРЕНКО

    Руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области

    Николай БОНДАРЕНКО

    «Рыбное» законодательство нуждается в корректировке

    Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Олег ПОПОВ

    Председатель НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры»

    Олег ПОПОВ

    Что мешает развиваться марикультуре Дальнего Востока

    Все материалы

    Крупным планом

    Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг. Юрий КОКОРЕВ

    Президент ВАРПЭ в 2003 - 2013 гг.

    Юрий КОКОРЕВ

    За ВАРПЭ мы видели большее будущее

    Директор Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Инга КЛОКОВА, заместитель гендиректора Global Business Consulting Group Co. ЮН Чэхван (Yoon Jaehwan), генеральный директор гендиректор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей ЛЕЛЮХИН, директор FI INTERNATIONAL Co., Ltd ЯНГ Сунг-Мин (Yang Sung-Min), исполнительный директор департамента финансовых институтов Россельхозбанка Андрей ОНИКИНЕНКО

    В российский биржевой проект включилась Южная Корея

    Промысловое судно на Северных Курилах

    «Умный» госконтроль: чего ждать рыбакам

    Казаков привлекут к рыбоохранным мероприятиям на Амуре в рамках соглашений с рыбопромышленниками и Амурским теруправлением Росрыболовства. Фото с сайта kazakiya.info

    Лососю на Амуре усилят охрану

    Все материалы

    События

    С 5 по 9 февраля в Москве проходила 25-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2018». Фото АО «Экспоцентр»

    Интерес к «Продэкспо» возрастает

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.