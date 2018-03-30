30 марта 2018 года

Капитан «подфлажника» заплатил за краба свободой

На Камчатке осужден капитан судна-«подфлажника», застигнутого в российских водах с браконьерским крабом на борту. Моряка приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу.

Транспортный рефрижератор Virile был задержан пограничниками 26 января прошлого года в северной части Тихого океана. Судно было приписано к порту Ломе Тоголезской Республики, экипаж состоял из 20 граждан России и Украины. На борту обнаружили почти 13,5 тыс. живых особей синего краба. Документы, дающие право вести промысел в ИЭЗ РФ, судовой журнал, а также технические средства контроля на Virile отсутствовали. Ущерб водным биоресурсам России превысил 5,5 млн рублей.

Краба выпустили в естественную среду обитания, а судно-нарушитель доставили в порт Петропавловск-Камчатский. В прошлом году Петропавловск-Камчатский горсуд назначил судовладельцу - компании North cargo service (Белиз) - штраф в размере более 27 млн рублей, а Virile конфисковали.

Капитана судили отдельно. Приговор в отношении него был вынесен 29 марта, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. Моряка признали виновным по части 2 статьи 253 (разработка природных ресурсов исключительной экономзоны России без соответствующего разрешения) и части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказанием стали три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 300 тыс. рублей. Также осужденный лишен права занимать должности капитана добывающих, перерабатывающих и транспортных судов на два года.

Fishnews