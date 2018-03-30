30 марта 2018 года

Территориальное управление на Камчатке стало лучшим

Лучшим территориальным управлением Росрыболовства по итогам 2017 г. признано Северо-Восточное ТУ. Глава ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя на расширенном заседании коллегии.

Переходящее знамя «Лучшее территориальное управление» учредили в апреле 2016 г. Первым его обладателем стало Волго-Каспийское теруправление –успехи этого ТУ были отмечены по итогам 2015 г. По результатам 2016 г. лучшим стало Баренцево-Беломорское теруправление.

Теперь награда досталась Северо-Восточному территориальному управлению. Переходящее знамя руководителю ТУ Александру Христенко вручил заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, на расширенном заседании коллегии профессиональными наградами отмечены сотрудники ФАР, подведомственных учреждений и представители отраслевого сообщества.

Fishnews