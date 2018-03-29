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Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина стали темами коллегии Росрыболовства. Фото пресс-службы ФАР

Коллегия Росрыболовства: ключевые заявления руководства отрасли

Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.

Традиционно на коллегии Росрыболовство подводит итоги работы за предыдущий год и ставит задачи на год предстоящий. В нынешнем заседании принимал участие министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он обратил внимание на профессиональную работу Росрыболовства и лично руководителя ведомства. Особо отмечены были достижения российских рыбаков.

Fishnews обобщил информацию о ключевых заявлениях министра и главы Росрыболовства.

Закрепление долей квот

Заявочная кампания – приоритет работы на 2018 г., подчеркнул руководитель Росрыболовства. «Нам предстоит урегулировать, по сути дела, проблемы, которые накопились еще с предыдущей кампании по перезакреплению, а также допущенные региональные нарушения», – прокомментировал глава федерального агентства.

В целом подходы здесь понятны, отметил он. Обеспечить прозрачность процесса поможет участие наблюдателей от отраслевого сообщества. Что же касается самого ведомства, то Илья Шестаков поставил задачу: с мая по август все сотрудники, отвечающие за это направление, в отпуск не уходят. Руководитель Росрыболовства поручил главам территориальных управлений взять на контроль организацию работы по перезаключению договоров на уровне регионов.

Илья Шестаков отдельно отметил, что нужно срочно решить вопрос с договорами, срок действия которых заканчивается не 31 декабря, а раньше. Надо найти правовую основу для такого решения, подчеркнул глава ФАР.

Министр Александр Ткачев заявил, что провести заявочную кампанию нужно «эффективно, прозрачно, доступно». По словам руководителя Минсельхоза, эта масштабная работа должна обеспечить доверие между бизнесом и властью.

Стратегия развития отрасли

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 г. будет использоваться для подготовки отраслевой госпрограммы на будущие годы, подчеркнул Илья Шестаков.

Проект стратегии, разработкой которой занималось ведомство, «это не просто документ для отчетности, а действительно проработанный, поддержанный отраслевым сообществом, обоснованный подход к задачам на долгосрочную перспективу развития», сказал руководитель Росрыболовства. Он отметил, что упор был сделан на экономические показатели.

Организация промысла лососей

Подготовлен проект новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. В связи с началом снижения численности лососей в северной части Тихого океана предполагается предусмотреть в документе новые ограничения по промышленной добыче, любительскому и традиционному рыболовству, рассказал Илья Шестаков. «Включен запрет на добычу лососей на нерестилищах, а также на применение ставных сетей в море у Восточной Камчатки и на юге Западной Камчатки, вводятся новые ограничения для вылова лососей на Амуре и на Сахалине. Обсуждается вопрос реализации принципа «одна река – один хозяин», – рассказал Илья Шестаков.

Он сообщил, что в 2018 г. будет осуществляться мониторинг принятых решений, проводиться дополнительный ресурсный анализ. При необходимости будут приниматься «более решительные действия ограничительного характера».

Глава Росрыболовства отметил, что за несколько лет проделана большая работа по сокращению промыслового воздействия на запас. «В частности, введен запрет на использование дрифтерных сетей. По оценкам отраслевой науки, дальнейшие результаты подтверждают обоснованность и правильность такого решения», – заявил Илья Шестаков.

Инвестквоты и развитие берега

Регулятор будет четко следить за тем, как реализуются обязательства, принятые получателями инвестквот, подчеркнул руководитель Росрыболовства. «Что касается инвестквот по переработке, хочу еще раз отметить, что нами будет осуществляться не только приемка предприятий, но и мониторинг использования инвестиционной квоты по целевому назначению», – заявил Илья Шестаков

В ведомстве обращают внимание, что береговые предприятия под инвестквоты должны быть ориентированы на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. «Для исключения толкования скажу, что к этой продукции мы относим филе, фарш, производные от них, а также консервированные продукты. Поэтому попытки отдельных предприятий нечестно подойти к решению данного вопроса мы будем всячески пресекать», – подчеркнул глава агентства.

Ставки сбора и ЕСХН

Изменения в Налоговый кодекс должны быть приняты в этом году, сообщил руководитель Росрыболовства. Поправки, по словам Ильи Шестакова, уже в достаточной степени проработаны. Они два года обсуждались вместе с отраслевым сообществом и Минфином, заложены сложные механизмы администрирования, однако, полагает глава рыбного ведомства, удалось найти пути реализации.

«Что это даст? К 2025 году мы ожидаем, что только от взимания ставки сбора (за пользование водными биоресурсами – прим. ред.) бюджет получит не менее 12 млрд рублей. Но важным здесь механизмом будет принцип приоритетности поставок рыбы на внутренний рынок», – пояснил глава ведомства.

Не меньший прирост налоговых поступлений в Росрыболовстве ожидают после перехода значительного числа предприятий, использующих ЕСХН, к общей схеме налогообложения.

Илья Шестаков сообщил, что после процедуры переоформления и перезаключения договоров нужно провести анализ поступлений налогов и сборов от хозяйственной деятельности по осуществлению рыболовства. «К слову, Федеральная налоговая служба уже приступила к данной работе. На этом этапе внимание будет уделено не только рыбопереработчикам, но и рыбодобывающим предприятиям».

Глава Росрыболовства отметил, что ведомство поддерживает эти начинания ФНС, но важно избежать перегибов. «Здесь с ВАРПЭ вместе мы должны отработать четкий критерий и механизм реализации предложенной налоговой службой хартии», – сказал руководитель рыбного ведомства.

Александр Ткачев подчеркнул, что ставки сбора за пользование ВБР будут пересматриваться, это будет делаться совместно с отраслевым сообществом. Важно здесь, по словам министра, стимулировать развитие переработки.

Безопасность рыбаков

Аварийно-спасательный флот, обеспечивающий безопасность труда рыбаков, нужно сохранить и модернизировать, заявил глава Минсельхоза. Он отметил, что от других ведомств поступают предложения передать суда в ведение Министерства транспорта. «Позиция Минсельхоза, Росрыболовства – мы должны модернизировать, ремонтировать капитально (суда – прим. ред.), учитывая, что у нас есть это хозяйство», – прокомментировал Александр Ткачев. В противном случае будет потерян мощнейший инструмент поддержки рыбаков, полагает руководитель Минсельхоза.

Добыча «неодуемых»

Илья Шестаков обратил внимание на потенциал для увеличения добычи объектов, для которых не устанавливается ОДУ: рекомендованный объем их освоения по всем бассейнам в 2017 г. составил 1,7 млн тонн, а фактический вылов – не более 500 тыс. тонн.

Глава Росрыболовства поручил отраслевой науке совместно с представителями рыбацкого сообщества актуализировать оценки рекомендованного вылова. «Необходимо определить и виды, и в каких районах промысла их наиболее перспективно добывать – с точки зрения и возможностей рыбопромыслового флота, и, самое важное, экономической целесообразности», – поставил задачу руководитель ведомства.

Он отметил, что необходимо с привлечением Минпромторга усилить меры по поддержке строительства специализированного мало- и среднетоннажного флота, не попадающего под программу инвестквот. Особенно это актуально для объектов с невысокой рентабельностью на Каспийском, Азово-Черноморском и Западном бассейнах. «Конечно, такую программу нам необходимо срочно инициировать, поскольку там флот сам себя, к сожалению, окупить не сможет», – подчеркнул Илья Шестаков.

Говоря о Дальневосточном бассейне, он сообщил, что одним из главных факторов роста в 2017 г. стали дополнительные объемы добычи иваси, скумбрии и сайры – около 75 тыс. тонн. Между тем, по оценкам отраслевой науки, этих видов можно добывать еще не менее 200 тыс. тонн в год, заявил глава Росрыболовства.

Рыба на внутренний рынок

Важной задачей на 2018 г. Илья Шестаков назвал работу с перерабатывающими предприятиями и торговыми сетями по диверсификации поставок.

«Мы начинаем программу, в которой приоритет в реализации продукции должен отдаваться внутреннему рынку», – заявил глава Росрыболовства. Он сообщил, что уже подготовлен ряд мер экономического стимулирования, и выразил надежду, что они будут реализованы уже в текущем году.

Отраслевая наука

Илья Шестаков отметил успешную работу Совета директоров рыбохозяйственных НИИ, прозрачность процедуры по определению общего допустимого улова.

Также глава Росрыболовства обратил внимание на повышение эффективности расходования средств отраслевыми институтами. «Все приоритетные ресурсные исследования в этом году будут нами профинансированы полностью, – обещал руководитель ведомства. – Единственная проблема, которая у нас еще остается, – это текущие ресурсные исследования по лососевым».

Объединение научно-исследовательского флота Дальнего Востока на базе БИФ ТИНРО на, по словам Ильи Шестакова, позволит не только эффективно использовать бюджетные средства, но и оптимизировать усилия по ресурсным исследованиям.

Глава ФАР сообщил, что агентство совместно с РАН начало работу над «Комплексной целевой программой научных исследований в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2018 – 2022 гг. и с перспективой до 2030 г.». Планируется, что это позволит прикладной и фундаментальной наукам системно подходить к решению актуальных задач отрасли.

Илья Шестаков напомнил про работу по «формированию концептуального облика научно-исследовательского судна седьмого поколения». До 2025 г. предполагается построить не менее трех НИСов, которые обеспечат качественную промысловую разведку, в том числе в стратегически важных районах Мирового океана.

Глава Росрыболовства рассказал о двух масштабных стратегических проектах, которые ведомство определило совместно с наукой. Первый – программа изыскания в части мезопелагических и глубоководных видов рыб в открытых районах Мирового океана. Вторая важная задача – восстановление ресурсного потенциала Волги.

Подготовка кадров

Проблемы отраслевого образования связаны и с недостатком финансирования, и с качеством подготовки, отметил Илья Шестаков. В 2018 г. планируется плотнее взаимодействовать с работодателями по этому направлению, в том числе привлекать их к целевой адресной подготовке студентов.

Стимулы для рыбоохраны

Уровень зарплаты инспекторов, конечно, имеет огромное значение, но нужно добиваться для них и другой поддержки, считает глава Минсельхоза: «Лучше пусть государство стимулирует рыбоохрану, чем бизнес это делает другими способами». Если от размера изъятого будет зависеть премия, поощрение инспектора, поменяется качество и результативность работы рыбоохраны, уверен Александр Ткачев.

Напомним, Росрыболовство готовит специальную концепцию совершенствования и развития системы охраны водных биоресурсов. Заявлялось о планах создать специальный фонд для материального стимулирования инспекторов – премировать их за счет средств из денежных взысканий, наложенных на браконьеров.

Поддержка аквакультуры

Глава Минсельхоза заявил о том, что ведомство поддерживает предложение по возмещению капитальных затрат в аквакультуре. Лишних средств, конечно, нет, но стимулирование рыбоводной отрасли – это приоритет, подчеркнул Александр Ткачев. Планируется использовать и механизм льготного кредитования.

Маргарита Крючкова,

Анна Лим,

Алексей Середа

Fishnews


  • Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина стали темами коллегии Росрыболовства. Фото пресс-службы ФАР
  • Министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР
    •
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