30 марта 2018 года

Рыбаков нацеливают на внутренний рынок

Росрыболовство видит приоритетом для рыбаков реализацию продукции на внутреннем рынке. Для этого в ведомстве усиливают работу с торговыми сетями и готовят меры экономического стимулирования.

На расширенном заседании коллегии Росрыболовства руководитель агентства Илья Шестаков в числе важных задач на 2018 г. назвал работу с перерабатывающими предприятиями и торговыми сетями для диверсификации поставок.

«Хочу сказать рыбакам, что мы начинаем программу, в которой приоритет в реализации продукции должен отдаваться внутреннему рынку. Помимо того что мы такую задачу поставили, для этого есть еще и ряд подготовленных и, я надеюсь, в 2018 году реализуемых методов экономического стимулирования», – отметил глава Росрыболовства.

В число таких мер, по его словам, может войти привязка размера ставки сбора за пользование ВБР к поставкам рыбы на внутренний рынок.

После окончания заседания коллегии 29 марта состоялась церемония подписания рамочного соглашения о сотрудничестве между Росрыболовством и X5 Retail Group. Ведомство и один из крупнейших российских ретейлеров намерены вместе работать над увеличением объема поставок дальневосточной рыбы в западные регионы страны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, соглашение, рассчитанное на три года, предусматривает анализ возможностей по поставкам рыбной продукции с Дальнего Востока, в том числе железнодорожным транспортом, в регионы присутствия торгового оператора. Особое внимание будет уделено соблюдению температурного режима при хранении, транспортировке и реализации рыбной продукции в сети и выработке совместных рекомендаций производителям холодильного оборудования.

Участники соглашения также планируют организовывать совместные мероприятия, направленные на продвижение качественной отечественной рыбной продукции, в том числе проводить «Декады российской рыбы» в магазинах X5 Retail Group.

Fishnews