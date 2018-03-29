Минсельхоз предложил ограничение по неводам на Сахалине

29 марта 2018 года
Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.
21 марта 2018 года
MSC совместно с рыбопромышленниками, переработчиками, торговыми сетями и другими заинтересованными организациями создаст рабочую группу по развитию рынка продукции экологически ответственных промыслов в России.
Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на 10 рыбоводных участков: 9 морских и 1 речной. Пользователям предлагают выращивать гребешка, морского ежа, ламинарию, кету и горбушу.
К 20 марта в Охотском море добыто 628 тыс. тонн минтая – на 29 тыс. тонн ниже уровня прошлого года, сельди поймано 61 тыс. тонн (-5 тыс. тонн). Определяющим фактором в отставании по уловам остается погодная обстановка.
На Сахалине подразделения государственной инспекции по маломерным судам оснастят алкотестерами. Их отсутствие у ГИМС выявила прокурорская проверка.
13 марта 2018 года
В акватории острова Сахалин все чаще стали появляться представители отряда тетраодонтов, в том числе теплолюбивые фугу. В процессе их исследования специалисты России и Японии описали новый вид, который получил название «узорчатая собака-рыба».
30 марта 2018 года
Росрыболовство приостановило договоренность с Украиной по действиям при выявлении нарушений на промысле. Причиной стало задержание отечественного судна «Норд», которое украинские пограничники вместо порта приписки доставили в Бердянск.
Росрыболовство видит приоритетом для рыбаков реализацию продукции на внутреннем рынке. Для этого в ведомстве усиливают работу с торговыми сетями и готовят меры экономического стимулирования.
Лучшим территориальным управлением Росрыболовства по итогам 2017 г. признано Северо-Восточное ТУ. Глава ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя на расширенном заседании коллегии.
Рыбоводным хозяйствам Челябинской области выплатят субсидии для погашения процентных ставок по кредитам на развитие предприятий. Для осетроводов предусмотрено полное возмещение ставки Центробанка.
На Камчатке осужден капитан судна-«подфлажника», застигнутого в российских водах с браконьерским крабом на борту. Моряка приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу.
29 марта 2018 года
Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.
Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.
Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.
На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василий Глущенко был переизбран председателем правления (совета) ассоциации. Члены объединения также определили приоритетные направления развития товарной аквакультуры на ближайшие годы.
Вопрос определения статуса рыбопродукции, произведенной в открытом море, сенатор Людмила Талабаева обсудила с первым замминистра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Ранее эта тема рассматривалась на встрече парламентария с представителями рыбной промышленности.