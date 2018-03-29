30 марта 2018 года

Минсельхоз предложил ограничение по неводам на Сахалине

В Сахалинской области предлагается запретить использовать ставные невода с длиной центрального крыла более 1,5 км. Такую меру проект приказа Минсельхоза предусматривает на 2018 г.

На портале regulation.gov.ru разместили проект приказа Минсельхоза России «Об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей в 2018 г.», сообщает корреспондент Fishnews.

Документ предусматривает следующую формулировку: «Закрыть по 31 декабря 2018 г. рыболовство тихоокеанских лососей в территориальном море и во внутренних морских водах Северо-Курильской и Южно-Курильской зон, Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзон, а также Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзон в границах Сахалинской области с применением ставных неводов с длинной центрального крыла невода, устанавливаемого от уреза воды (береговой линии) вглубь моря или залива более чем на 1500 метров в 2018 г.».

Fishnews