02 апреля 2018 года

Андрей Адрианов включен в состав «рыбной» правкомиссии

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов сменил своего коллегу Валентина Сергиенко в составе Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести изменения в состав Правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 521 в состав координационного органа включен вице-президент РАН Андрей Адрианов. В составе комиссии он сменил своего коллегу Валентина Сергиенко, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в феврале Андрей Адрианов участвовал в конференции «Наука о море в интересах России», проходившей во Владивостоке. Центральной темой стала совместная работа отраслевой и академической науки над проектом «Комплексной целевой программы научных исследований в интересах рыбного хозяйства РФ на 2018 – 2022 гг. и с перспективой до 2030 г.».

Цель Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса – обеспечивать согласованные действия федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке и реализации единой госполитики в области рыбного хозяйства и аквакультуры.

Fishnews